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Bu haber 28 Temmuz 2018 13:19:51 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa’da Vahşetin Etkileri Devam Ediyor, Katil Kim?

Dün, Urfa Eyyübiye’den Gelen Acı Haberle Sarsıldı. Hafriyat Alanında Toprağa Gömülü 2 Yaşlarında Olduğu Tahmin, Edilen Bebek Cesedi Kafası Koparılmış Halde Bulunmuştu.

Urfa’da Vahşetin Etkileri Devam Ediyor, Katil Kim?

Dün, Urfa Eyyübiye’den Gelen Acı Haberle Sarsıldı. Hafriyat Alanında Toprağa Gömülü 2 Yaşlarında Olduğu Tahmin, Edilen Bebek Cesedi Kafası Koparılmış Halde Bulunmuştu.

Kafası Koparılmış Bulunan Kızın Kimliği Belirlendi

Bebeğin Hafriyat Alanına Gömülü Bulan Polis Ekipleri, Küçük Kızın Suriyeli Betül El Hassan Olduğunu Belirledi.

Üvey Annesi Polisi Aradı

Polisin Başlattığı Geniş Çaplı Araştırmanın Ardından Bebeğin, Cansız Bebeğin Betül El Hassan Olduğu Bilgisine Ulaştıktan Sonra, Küçük Betül’ün Üvey Annesi Polisi Aradı. Üvey Anne, Küçük Kızın Annesinin Başka Birini Telefonla Arayarak Gömdüğünü Anlattığını Söyledi.

Küçük Betül’ün Annesi Gözaltına Alındı

Polis, Üvey Anne ve Küçük Kızın Öz Annesi Fatıma El Hassan’ı Gözaltına Aldı.2 Kadının Emniyetteki Sorgusu Devam Ederken, Küçük Kızın Nasıl Öldüğü veya Öldürüldüğü Yapılan Otopsinin Ardından Belli Olacak.
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