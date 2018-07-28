Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 28 Temmuz 2018 11:25:17 Tarihinde eklenmiştir.

Tatlıses, Devlet Korumasına Alındı

İbrahim Tatlıses'in Şarkıcı oğlu İdo Tatlıses'in ölümle tehdit edildiği haberleri geçtiğimiz günlerde basında yer almış, savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu.

Tatlıses, Devlet Korumasına Alındı

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in ölümle tehdit edildiği haberleri geçtiğimiz günlerde basında yer almış, savcılığa suç duyurusunda bulunulmasının ardından İdo, "Babam gerekeni yaptı" açıklamalarında bulunmuştu. Kısa bir süre önce gerçek ortaya çıktı. İdo için devletin tahsis ettiği sivil koruma, küçük Tatlıses'i gölge gibi takip ederek kolluyor. Her adımında İdo Tatlıses'in yanında olan koruma, sahneye çıktığı plaj ve barlarda kuş uçurtmuyor.

İbrahim Tatlıses’e tehdit telefonu: “Oğlunu öldüreceğiz”
https://bit.ly/2MDiXFx
Etiketler
Yorum Yap
Magazin
Tatlıses, Devlet Korumasına Alındı
Tatlıses, Devlet Korumasına Alındı
İbrahim Tatlıses'in Şarkıcı oğlu İdo Tatlıses'in ölümle tehdit edildiği haberleri geçtiğimiz günlerde basında yer almış, savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu.
Tatlıses’ten, Ünlü Prodüktör’e Şok!
Tatlıses’ten, Ünlü Prodüktör’e Şok!
Birçok eski şarkısının yer aldığı, "Tatlıses Klasiği" adlı albümünü izinsiz çıkaran yapımcı Erol Köse, ünlü türkücüye 98 bin TL tazminat ödemeye mahkum oldu.
Tatlıses’in Karşısında Kitlendi!
Tatlıses’in Karşısında Kitlendi!
İbrahim Tatlıses, Derya Tuna ve oğlu İdo Tatlıses’le Bodrum Yalıkavak’taki bir restoranda sahne alan Ayta Sözeri’yi dinledi. Gecede aynı zamanda Tuna’nın yeni yaşı da kutlandı
Tatlıses Yeni Hedefini Açıkladı;34 Beden
Tatlıses Yeni Hedefini Açıkladı;34 Beden
Şanlıurfalı Ünlü Türkücü İbrahim Tatlıses’in Sonradan Kabul Ettiği Kızı Dilan Çıtak Tatlıses Önceki Gün Bir Otelde Görüntülendi. Tatlıses Gazetecilere Yaptığı Açıklamada;’34 Beden Olmak İstiyorum’ dedi.
Eski Tatlıses’ten Kadın Kadın Birlikteliğe Onay, Ceceli’ye Posta!
Eski Tatlıses’ten Kadın Kadın Birlikteliğe Onay, Ceceli’ye Posta!
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, sosyal medya hesabından şarkıcı Mustafa Ceceli'ye sert eleştirilerde bulundu. Oyuncu Hazal Kaya, Mustafa Ceceli'nin ayrıldığı eşi Sinem Gedik ve samimi görüntülendiği İntizar'a "Çok seviliyorsunuz, lütfen korkmayın" diyerek destek verdi
Ayrıldıktan Sonra, Tatile Çıktılar!
Ayrıldıktan Sonra, Tatile Çıktılar!
Bir Ayrı Bir Barışık Kafalar Karışık İdo ve Yasemin.
Daha 1 Ay Olmadı, Kalpler Havada Uçuşuyor
Daha 1 Ay Olmadı, Kalpler Havada Uçuşuyor
Şanlıurfa’lı Ünlü Türkücü İbrahim Tatlıses’in Eski Sevgilisi Yasemin Şefkatli Hakkında Bomba İddia.
İdo, Babasının Yerini Dolduracak
İdo, Babasının Yerini Dolduracak
Şanlıurfa’lı Ünlü Türkücü İbrahim Tatlıses’in Pop Şarkıcısı Oğlu İdo Tatlıses “Azka Yaz Konserleri” kapsamında geçtiğimiz gün Bir Otel’de sahne aldı.
Tatlıses’ten Tehdit Açıklaması; Babam Savcılığa Başvurdu
Tatlıses’ten Tehdit Açıklaması; Babam Savcılığa Başvurdu
Şanlıurfa’lı Ünlü Türkücü İbrahim Tatlıses’in Şarkıcı Oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile ayrılığının ardından açıklama yaptı.
'Bizi Savunsaydı,Bunları Yapmaya Cesaretiniz Olmazdı'
'Bizi Savunsaydı,Bunları Yapmaya Cesaretiniz Olmazdı'
Tatlıses'in Eski Eşi Yıldız'dan Tatlıses'e 'Cesaret' Göndermesi.
“Ben seni kötüleyemem hiç”
“Ben seni kötüleyemem hiç”
Şarkıcı İdo Tatlıses'le ilişkilerine geçtiğimiz haftalarda nokta koyan Yasemin Şefkatli, Instagram hesabından manidar paylaşımda bulundu.
‘Açıkhava’da Arabesk
‘Açıkhava’da Arabesk
Türk müziğinin başarılı yorumcusu Funda Arar, Kerki Production ve Solfej Organizasyon tarafından düzenlenen “Yoluma Düşen Şarkılar” turnesinin ikinci perdesinde hayranları ile buluşuyor...
Oğuzhan Acar’la Yollar Ayrıldı!
Oğuzhan Acar’la Yollar Ayrıldı!
Eyyübiye Belediyesi Gençliğe Büyük Önem Veriyor
Eyyübiye Belediyesi Gençliğe Büyük Önem Veriyor
Urfa’da Vahşetin Etkileri Devam Ediyor, Katil Kim?
Urfa’da Vahşetin Etkileri Devam Ediyor, Katil Kim?
Urfa’da Yaşanan Olayın Ardından, Harekete Geçildi
Urfa’da Yaşanan Olayın Ardından, Harekete Geçildi
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
40°C / 24°C
Durum
Sıcak
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:41
Güneş
05:19
Öğle
12:39
İkindi
16:26
Akşam
19:46
Yatsı
21:15
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
﻿