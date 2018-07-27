Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 27 Temmuz 2018 23:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Bakanlık Son Noktayı Koydu;’Zam Mam Yok’

Ekmek fiyatları bir yönü ile tüketicilerimizi diğer yönü ile esnaf ve tacirlerimizi çok yakından ilgilendiren bir husustur.Açıklamaların yapılması zarureti olmuştur.

Bakanlık Son Noktayı Koydu;’Zam Mam Yok’

Ekmek fiyatlarına yapılan zam ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklama:

Ekmek fiyatları bir yönü ile tüketicilerimizi diğer yönü ile esnaf ve tacirlerimizi çok yakından ilgilendiren bir husustur.  Ulusal ve yerel basında ekmek fiyatlarına ilişkin yapılan haberler nedeniyle bu konuda bazı açıklamaların yapılması zarureti hâsıl olmuştur.

Öncelikle belirtmemiz gerekir ki ekmek fiyatları, illerimizde veya ilçelerimizde esnaflarımız için ilgili esnaf ve sanatkârlar odaları, tacirlerimiz için ise ticaret odalarımız tarafından hazırlanan fiyat tarifelerine istinaden belirlenmektedir. Bu konuda Türkiye Fırıncılar Federasyonunun görüş belirtmekten başka ekmek fiyatlarını belirleme konusunda herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır.

Ekmek fiyatları, tacirlerimiz için, Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanan ve onaylanan tarifeler ile belirlenmektedir. Bu çerçevede, ilgili ticaret odası veya ticaret ve sanayi odası yönetim kurulu, Ticaret İl Müdürü, Tarım ve Orman İl Müdürü ile esnaf ve sanatkârlar odaları birliği, tarifeyi düzenleyen oda ve ilgili belediyenin temsilcilerinden oluşan heyetin değerlendirmesini almaktadır. Heyetin değerlendirmesi ve ilgili meslek komitesinin görüşü de dikkate alınarak yönetim kurulunca ekmek tarifesine ilişkin teklif oluşturulmaktadır. Hazırlanan bu teklif Bakanlığımızın görüşüne sunulmakta ve daha sonra yapılacak ilk toplantıda oda meclisinin onayına sunulmaktadır. Bu şekilde hazırlanan tarifeler oda meclisinin onayı sonrasında ilgili Valilik ve Belediyenin uygun bulması üzerine yürürlüğe girmektedir.

Esnaflarımız için belirlenen tarifelerde de benzer bir süreç söz konusudur. Burada hazırlanan fiyat tarifesi teklifi görüş için Bakanlığımıza gönderilmeden önce ilgili Federasyonun da görüşü alınmaktadır. Daha sonra söz konusu tarifeler Bakanlığımızın görüşünün alınmasının ardından esnaf odaları birliği tarafından onaylanması sonrasında ilgili Valilik ve Belediyenin uygun bulması üzerine yürürlüğe girmektedir.

Bu süreçler doğrultusunda bugün itibarıyla Türkiye genelinde ekmek fiyatlarında yüzde 15 artış öngören bir talep gelmediği gibi, Bakanlığımızca bu konuya ilişkin herhangi bir görüş bildirilmemiştir.

Türkiye Fırıncılar Federasyonunun ne ülke genelinde ne de herhangi bir il için tek başına ekmek fiyatı belirleme yetkisi bulunmamaktadır.

Bu doğrultuda ekmeğe yüzde 15 zam yapıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Etiketler
Yorum Yap
Ekonomi
Bakanlık Son Noktayı Koydu;’Zam Mam Yok’
Bakanlık Son Noktayı Koydu;’Zam Mam Yok’
Ekmek fiyatları bir yönü ile tüketicilerimizi diğer yönü ile esnaf ve tacirlerimizi çok yakından ilgilendiren bir husustur.Açıklamaların yapılması zarureti olmuştur.
Eyyüpoğlu; ‘Fıstık üreticisi sabırlı olsun, fırsatçı tüccara teslim olmasın’
Eyyüpoğlu; ‘Fıstık üreticisi sabırlı olsun, fırsatçı tüccara teslim olmasın’
Urfa Fıstığı üreticisi zor günler yaşıyor. Türkiye Fıstığının yüzde 36’sının üretildiği Şanlıurfa’da fıstık üreticileri, düşük fiyat nedeniyle zora girmiş durumda.
Başkan Bayraktar Uyardı, Son Gün 31 Temmuz
Başkan Bayraktar Uyardı, Son Gün 31 Temmuz
Vergi ve vergi cezaları, ecrimisil, idari para cezaları gibi kamu alacaklarına faiz, zam, gecikme zammı ve faizi gibi borçlarda ilk taksit, Eylül 2018’de ödenecek
Urfalılar Dikkat, Sayılı Günler Kaldı
Urfalılar Dikkat, Sayılı Günler Kaldı
SGK borcu yapılandırılmasına yönelik karar, 18 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girmişti. Yapılandırma için başvurular, 31 Temmuz'da sona erecek.
Bakan Müjdeyi Verdi, Alımlar Başlıyor
Bakan Müjdeyi Verdi, Alımlar Başlıyor
Üretimdeki artıştan kaynaklı ortaya çıkabilecek piyasa fiyatlarındaki düşüşün üreticilerimizi mağdur etmemesi için TMO'nun yeşil mercimek alımı yapmasına karar verdik.
Urfa’da, Destek Verilecek Projeler Belli Oldu!
Urfa’da, Destek Verilecek Projeler Belli Oldu!
Karacadağ Kalkınma Ajansı (KKA), 2018 yılı Mali Destek Programları kapsamında Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki projelere 30 milyon lira hibe verecek.
Şutso’da Ukrayna Yatırım Fırsatları Anlatıldı
Şutso’da Ukrayna Yatırım Fırsatları Anlatıldı
ŞUTSO ile Ticaret ve Ekonomi Kulübü işbirliğinde “Türkiye Ukrayna Mevcut Yatırım İmkânları ile Şanlıurfa Ukrayna Arasında Karşılıklı Ticaret” toplantısı gerçekleştirildi.
Karacadağ Ajansından, Harran’a 1 Milyon TL
Karacadağ Ajansından, Harran’a 1 Milyon TL
Karacadağ Kalkınma Ajansı Tarafından Dün Açıklanan, Mali Destek Programına Göre, Harran’da Bulunan Anasıflarına Yaklaşık Olarak 1 Milyon TL Destek Sağlanacak.
Dedaş’tan Urfa’ya Bir Yatırım Daha
Dedaş’tan Urfa’ya Bir Yatırım Daha
Kaliteli Elektrik ve Kesintisiz Elektrik Amacıyla Çalışan Dicle Elektrik, Çalışmalarına Vermeden Devam Ediyor. Dicle Elektrik, Urfa’nın 4 Mahallesine 3,4 Milyonluk Yatırım Yapacak.
Eski Politika İle Bu İş Yürümez,Yeni Dönem Yeni Politika!
Eski Politika İle Bu İş Yürümez,Yeni Dönem Yeni Politika!
Bayraktar, 5 aylık dönemde yüzde 17,2, yıllık bazda yüzde 28,7 artan yem fiyatları ve diğer girdilerdeki artış,zorunlu kıldığını bildirerek, “Çiğ süt fiyatı artırılmalıdır.
Kamerunlu İş Adamlarından,Urfa'ya Yatırım
Kamerunlu İş Adamlarından,Urfa'ya Yatırım
Kamerunlu işadamları heyeti, tarım ve tekstil alanında yapacakları yatırım için geldikleri Şanlıurfa'da, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek'i ziyaret etti.
Yeni Bakanın Tarım Politikası;Az Harcayıp Çok Kazanmalıyız
Yeni Bakanın Tarım Politikası;Az Harcayıp Çok Kazanmalıyız
​Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımda artık az az harcayıp çok çok kazanılması gerektiğini, bunun için de kafaların da değişime ihtiyacı olduğunu belirterek "Biz üreticiyi üzmeyeceğiz, ezmeyeceğiz. Bunların yollarını arayacağız. Bu arada da gıda enflasyonuna dikkat edeceğiz." dedi.
Bakanlık Son Noktayı Koydu;’Zam Mam Yok’
Bakanlık Son Noktayı Koydu;’Zam Mam Yok’
Urfa’da, Açık Kapı İle Bir Ailenin Daha Yüzü Güldü
Urfa’da, Açık Kapı İle Bir Ailenin Daha Yüzü Güldü
Urfa’da Vahşet, Kafası Koparılmış Bebek Cesedi Bulundu
Urfa’da Vahşet, Kafası Koparılmış Bebek Cesedi Bulundu
Urfada, Polis İle Vatandaş Arasında Arbede
Urfada, Polis İle Vatandaş Arasında Arbede
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
39°C / 22°C
Durum
Sıcak
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:41
Güneş
05:19
Öğle
12:39
İkindi
16:26
Akşam
19:46
Yatsı
21:15
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿