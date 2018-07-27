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Bu haber 27 Temmuz 2018 21:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa’da, Açık Kapı İle Bir Ailenin Daha Yüzü Güldü

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’e ulaşarak 11 çocuğu ve eşiyle ihtiyaçları olduğunu dile getiren epilepsi hastası raporlu Mehmet Kılıç (40),Taleplerine kavuştu.

Urfa’da, Açık Kapı İle Bir Ailenin Daha Yüzü Güldü

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’e ulaşarak 11 çocuğu ve eşiyle birlikte yaşadıkları evlerinin ihtiyaçları olduğunu dile getiren epilepsi hastası ve engelli raporlu Mehmet Kılıç (40), Açık Kapı Birimi sayesinde taleplerine kavuştu.

Vali Abdullah Erin’in talimatıyla sosyal ve ekonomik durumu incelenen Mehmet Kılıç’ın, geçirdiği trafik kazası sonrası yürümekte zorluk çeken ve 2022 engelli aylığı bağlandığı, 11 çocuğundan 8’inin ilkokula devam ettiği, ikamet ettikleri evin ise Eyyübiye Belediyesi tarafından kendi arsaları üzerine yapıldığı anlaşıldı. Sağlık sorunları nedeniyle çalışamayan Kılıç’ın, 11 çocuğunun ve eşinin geçimini engelli maaşı ve vakıftan aldığı aylık 400 lira yardımla temin etmeye çalıştığı tespit edildi.

Başvuru sonucu Kılıç ailesinin ihtiyaçlarını belirleyen Açık Kapı Birimi, aileye yatak, baza, battaniye, perde, elektrik süpürgesi ve çamaşır makinesi ile gıda ve sağlık kolileri temin etti. Temin edilen eşyaları Kılıç ailesinin evine götürerek teslim eden Açık Kapı Birimi personellerine teşekkür eden Mehmet Kılıç, “Allah devletimizin eksikliğini vermesin. Kıt kanaat da olsa devletimizin yardım ve destekleri ile ailemi ayakta tutuyorum. Tek amacım çocuklarımı okutup, iş güç sahibi yapmak. İhtiyaçlarımızı temin eden Açık Kapı Birimine ve Sayın Valimiz Abdullah Erin’e çok teşekkür ediyorum” dedi.
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