Urfada, Polis İle Vatandaş Arasında Arbede

Siverek İlçesinde, Plakasız Motorlara Yönelik Uygulama Yapıldı. Uygulama Sırasında Plakasız Motora El Koymak isteyen Polisle Vatandaş Arasında Arbede Yaşandı.Olay Öğleden Sonra, Siverek İlçesine Bağlı Hürriyet ve Cumhuriyet Caddelerinin Birleştiği Noktada Meydana Geldi. Alınan Bilgiye Göre Polis, Sürücüsünün İsmi Öğrenilemeyen Bir Motosiklete El Koymak İstedi. Sürücü Motoru Polise Teslim Etmeyince, Polis İle Sürücü Arasında Arbede Çıktı.Polis Daha Sonra Sürücüyü Gözaltına Almak İsteyince, Devreye Çevredeki Vatandaşlar Girdi. Polisin, Şahsa Şiddet Uyguladığı İddiası Ortamı Daha da Gerdi ve Polis İle Vatandaşlar Arasında Arbede Çıktı.Olay Yerine Sevk Edilen Polis Ekipleri Olayın Büyümemesi İçin Tedbir Aldı. Görüşmeler sonrasında kalabalık olaysız dağıldı.