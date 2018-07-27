Fatma Şahin, Yeni Projesi Urfalıları Kıskandırdı

Şahin Çalışmayı Yerinde İnceledi

Urfa’da Neden Yapılmıyor

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ortaklığında, girişimci kadınlara yönelik Kadın Girişimci Destek Merkezi (KAGİDEM) kuruluyor.KAGİDEM ile Gaziantep, Adıyaman ve Kilis bölgesindeki iş piyasasına girişimci olarak katılmak isteyen kadınların, işe giriş süreçlerinde desteklenerek sağlam temelli ve sürdürülebilir girişimlerin hayata geçirilmesi amaçlanıyor.Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin KAGİDEM merkezi inşaatını gezerek son çalışmaları yerinde inceledi. İnşaatın bitmesine çok az bir zamanın kaldığını vurgulayan Şahin, “Çalışmalar biter bitmez merkezi hizmete açacağız” dedi.Girişimcilik potansiyeline sahip kadınların eğitim, danışmanlık gibi hizmetlerden yararlanacağı böyle bir projeye Urfalı kadınların da ihtiyacı var.Urfa’da yerli ve mülteci olarak yaşamakta olan onca kadının da girişimleri desteklenmesi amacıyla böyle bir projeye yer verilmesi hem Urfa ekonomisine hem de kadınlarımızın kendilerini göstermesine olanak sağlayacaktı.