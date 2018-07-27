Kapadokya Üniversitesi şanlıurfa’da Tanıtım Yaptı

Genç nüfus olarak önemli bir potansiyle sahip olan Şanlıurfa’da birçok üniversite tanıtım yapıyor. Bunlardan bir tanesi de Kapadokya Üniversitesi oldu.Kapadok Üniversitesi İletişim Koordinatörü Arda Çakıl, Kapadokya Üniversitesinin, Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlarından Kapadokya Meslek Yüksekokulu’nun on iki yıllık akademik, finansal ve yönetsel deneyiminin temelinde yükselmekte olduğundan bahsederek, 2017 itibariyle Kapadokya ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında yerleşik iki kampüsünde 3,525 öğrencisi, 165 öğretim elemanı ve 26 programı ile faaliyette olan bir MYO olduğunu ve eğitim - öğretime 2005–2006 akademik yılında, Ürgüp ilçesinin Mustafapaşa’da 5 program ve 68 öğrenciyle başladığının bilgisini verdi.Çakır Kapadokya Üniversitesi Tanıtımı Toplantısında şunlardan bahsetti;