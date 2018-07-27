Trump’tan Türkiye’ye Küstah Tehdit

Adalet Bakanı Gül: Yüce Türk Adaleti Nihai Sözü Söyleyecek

Türkiye’ye Büyük Yaptırım Uygulayacağız

Kaynak BBCNEWS

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada ayrıca, "Kimden gelirse gelsin, tehditlere asla müsamaha göstermeyeceğiz. Hukukun üstünlüğü herkese uygulanır, istisnası yoktur" ifadelerini kullandı.Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, "ABD yönetimini bir an önce bu yanlış söylemi bir kenara bırakarak bugüne kadar sürdürdüğümüz yapıcı diyalog çerçevesine dönmeye davet ediyoruz" denildi.Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tam bağımsız ve egemen bir ülke olduğunu vurguladı.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, "ABD yönetiminin açıklamalarının, bir NATO müttefiki olan ülkemize yönelik kullanılan tehditkar dilin kabul edilmesi mümkün değildir" dedi.ABD Başkanı Trump, yardımcısı Mike Pence'in Pastör Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulanacağına yönelik sözlerine destek vermişti.Mike Pence'in konuşmasının ardından Twitter üzerinden bir açıklama yapan Trump, "Amerika Birleşik Devletleri, çok iyi bir Hristiyan, aile adamı ve harika bir insan olan pastör Andrew Brunson'ın uzun süreli tutukluluğundan ötürü Türkiye'ye büyük yaptırımlar uygulayacak. (Pastör Brunson) Çok acı çekiyor. Bu masum din adamı hemen serbest bırakılmalı!" ifadelerini kullandı.Pence ise bu mesajdan hemen önce dini özgürlüklerle ilgili bir konferansta yaptığı açıklamada, Brunson'ın "masum" olduğunu ve Brunson'a yöneltilen suçlamalarda "inandırıcı bir delil" olmadığını söylemişti.Din ve inanç özgürlüğü ile ilgili yaptığı konuşma sırasında pastör Andrew Brunson'ın anılmadan geçilmemesi gerektiğini kaydeden Pence, Türk yetkililerin darbe girişiminin ardından on binlerce gazeteci, aktivist, hakim, ordu mensubu ve öğretmeni tutukladığını, Brunson'ın da bu çerçevede 2016 yılında tutuklandığını belirtmişti.Brunson'ın "kendisine yönelik bir suçlama yöneltilmeden bir yıldan uzun bir süre cezaevinde kaldığını" söyleyen Pence, "Türkiye hükümeti sonunda onunla ilgili iddianameyi açıkladığında, Hristiyanlık inancını yaydığı için onu ülkeyi bölmek ve ayrıştırmakla suçladı" diye konuşmuştu.