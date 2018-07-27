Fetullah Gülen Öldü! Mezarının Yerini Söyledi

Öldüğü Yer New Jersey'de

Kanser Olduğu İddia Edilmişti

İlahiyatçı Prof. Dr. Cevat Akşit, Fetullah Gülen ile ilgili şok bir iddiada bulundu. Akşit FETÖ lideri Fetullah Gülen'in öldüğünü, cesedinin ise Yahudi mezarlığına gömüldüğünü söyledi. Akşit, "Gizli şeyleri söyletiyorsun bana... FETO öldürüldü, sağ değil. Yaşamıyor şu anda Yahudi mezarlığında mezarı da... " dedi.SuperHaber'e konuşan Cevat Akşit, şu iddialarda bulundu:"Yoksa bizim polis onu getirecekti Türkiye'ye, şimdi onun öldüğünü biliyor bizim polislerimiz. Burada papaz var ya bir tane 'onu vermezseniz biz de bunu vermeyeceğiz' diyorlar. Öldürdüler onu, çoktan öldü. Öldüğü yeri de biliyorum ben; New Jersey'de... Yahudi mezarlığında gömüldü. İstihbaratta adamın var mı, özel konuşabileceğin adam varsa sorabilirsin. Yok oldu gitti."Akşit Fetö Tarafından Tehdit EdiliyorduFetullah Gülen ile yaptığı mücadeleler ile tanınan bir isim olan Akşit geçtiğimiz günlerde, FETÖ tarafından öldürülmek istendiğini açıklamıştı.Bir süre önce örgüte yakın kaynaklar tarafından Fetullah Gülen'in kanser olduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı.İlahiyatçı Prof. Dr. Cevat Akşit, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğünü iddia etti. Akşit, Gülen'in cenazesinin Yahudi mezarlığına gömüldüğünü öne sürdü.