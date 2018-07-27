Fetullah Gülen Öldü! Mezarının Yerini Söyledi

Öldüğü Yer New Jersey'deSuperHaber'e konuşan Cevat Akşit, şu iddialarda bulundu:
"Yoksa bizim polis onu getirecekti Türkiye'ye, şimdi onun öldüğünü biliyor bizim polislerimiz. Burada papaz var ya bir tane 'onu vermezseniz biz de bunu vermeyeceğiz' diyorlar. Öldürdüler onu, çoktan öldü. Öldüğü yeri de biliyorum ben; New Jersey'de... Yahudi mezarlığında gömüldü. İstihbaratta adamın var mı, özel konuşabileceğin adam varsa sorabilirsin. Yok oldu gitti."
Akşit Fetö Tarafından Tehdit Ediliyordu
Fetullah Gülen ile yaptığı mücadeleler ile tanınan bir isim olan Akşit geçtiğimiz günlerde, FETÖ tarafından öldürülmek istendiğini açıklamıştı.
Kanser Olduğu İddia Edilmişti
Bir süre önce örgüte yakın kaynaklar tarafından Fetullah Gülen'in kanser olduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı.
İlahiyatçı Prof. Dr. Cevat Akşit, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğünü iddia etti. Akşit, Gülen'in cenazesinin Yahudi mezarlığına gömüldüğünü öne sürdü.
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