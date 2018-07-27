Eyyübiye Belediyesi Yaz Kurslarına Yoğun İlgi

Eyyübiye Belediyesi, çocukların ve gençlerin yaz tatilini iyi değerlendirmesi, kişisel gelişimleri ve sosyal becerilerini artması adına eğitimlerine devam ediyor.

Eyyübiye Belediyesi, açtığı Gençlik Merkezlerinde çocukların ve gençlerin yaz tatilini iyi değerlendirmesi, kişisel gelişimleri ve sosyal becerilerini artması adına eğitimlerine devam ediyor. Belediye bünyesinde ilçe genelinde faaliyete sokulan Gençlik Merkezlerinde açılan ‘Yaz Kurslarına’ ilgi oldukça yoğun. Eyyübiye Belediyesi’nin, Eyyübiyeli çocukların ve gençlerin yaz tatilinin daha kaliteli ve eğlenceli geçirmesi için Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde farklı branşlarda açtığı ‘Yaz Spor Kurslarına’ çocuklar ve gençler yoğun ilgi gösteriyor. Belediyenin Topdağı mahallesinde açtığı Vali İzzettin Küçük Gençlik Merkezinde, yaz tatilinde 500 öğrenci ve gence, 13 öğretici ve toplamda 23 personelle çeşitli branşlarda eğitimler veriliyor. Bağlama, Resim, Okuma-Yazma, Bilgisayar, Kuran-ı Kerim, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi gibi kurslarda eğitimler veriliyor.

Belediyenin açtığı kurslardan faydalanan öğrenciler ve gençler,” Burada ders çalışıp kitap okuyoruz. Sabahın erken saatlerinde gelip öğlene kadar burada ders çalışıp kurslara katılıyoruz. Öğretmenlerimiz bizlere katıldığımız kurslarda başarılı olmamız için yardımcı oluyorlar. Arkadaşlarımızla burada çok güzel vakit geçiyoruz. Bize bu imkanı sunan Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz.” Şeklinde konuştu.