Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 27 Temmuz 2018 10:54:51 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa’da Aralarında, Hangi Emniyet Müdürleri Görevden Alınacak?

Dün açıklanan ve Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gelecek Daire Başkanlıkları ve İl Emniyet Müdürleri Kararnamesi'nin habercisi oldu.

Urfa’da Aralarında, Hangi Emniyet Müdürleri Görevden Alınacak?

Doğuda yaptığı başarılı çalışmalarıyla bilinen ve Bingöl halkı tarafından da çok sevilen Bingöl İl Emniyet Müdürü Metin Akay'ın ismi ise, ŞanlıUrfa İl Emniyet Müdürü olarak Ankara Emniyet Genel Müdürlük kulislerinde yoğun geçmekte.

Dün açıklanan ve Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gelecek Daire Başkanlıkları ve İl Emniyet Müdürleri Kararnamesi'nin habercisi oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kararnamesi'nin çok yakında açıklanması bekleniyor.

SON TV internet sitesinde yer alan bilgiler şu şekilde:

Dün akşam, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele eski Daire Başkan Yardımcısı olan Polis Başmüfettişi Volkan İmişci'nin Bakan Soylu'nun onayıyla Dış İlişkiler Daire Başkanı olarak atandığını duyuralım.

KOM'DA ÖNEMLİ SORUŞTURMALARA BAKMIŞTI


Volkan İmişçi, KOM Başkan yardımcılığı görevinde birçok önemli soruşturmaya imza atmıştı. Bu soruşturmalar Kozmik Oda, Deniz Baykal'a ve MHP'ye kaset kumpası gibi önemli soruşturmalar bulunuyor. İmişci'nin atandığı Dış İlişkiler Daire Başkanlığında Siirt'den gelen 1. Sınıf Emniyet Müdürü Metin Özkan oturuyordu.

İNTERPOL VE DIŞ İLİŞKİLER BİRLEŞİYOR


Volkan İmişci'nin atandığı Dış İlişkiler Daire Başkanlığı çok yakında İnterpol Daire Başkanlığı ile birleşecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü içinde 37 olan daire başkanlıklarını da yarı yarıya indirme kararı aldı. Bu çerçevede İnterpol Daire Başkanlığı Dış İlişkiler Daire Başkanlığı ile birleşiyor. Birleşecek iki daire başkanlığının yeni adının ise, İnterpol ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı olarak yeniden yapılandırılacağı, bu sayede Emniyetin yurtdışı faaliyetleri ve FETÖ Terör Örgütüne yönelik firari isimlerinin Türkiye'ye iadesinin daha hızlı hale getirileceği öngörülüyor.

DAİRE BAŞKANLIKLARI BİRLEŞİYOR


Mevcut Daire Başkanlıkları'nın sayısının düşürüleceği öğrenilirken Daire Başkanlıklarından bazılarının daha birleştirileceği bize gelen bilgiler arasında... Buna göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nın birleştirileceği, İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'nın birleştirileceği öğenildi. Ayrıca, Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanlığı, Trafik Planlama ve Destek Dairesi Başkanlığı ve Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı'nın tek çatı altında toplanması bekleniyor.

İl Emniyet Müdürlükleri için birçok ismin adının geçtiği öğrenildi. En az 40 ilin Emniyet Müdürü'nün değişeceği bilgisi alındı.

İŞTE KULİSTE KONUŞULAN O İSİMLER


İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan görevine devam edecek.

Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz yerinde kalacak.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Resul Holoğlu Emniyet Genel Müdürlüğü Yardımcılığı'na adı geçiyor.

Kırıkkale il Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu'nun da KOM Başkanlığı için adı geçiyor.

Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ'un Emniyet Genel Müdürlüğü Yardımcılığı'na getirilmesi bekleniyor.

Başbakanlık Koruma Daire Başkanı Aydın Ergül'ün adı Bursa İl Emniyet Müdürü olarak geçiyor.

İstihbarat Daire Başkanlığı'ndan önceki gün ilişiğini kesen Daire Başkan Yardımcısı Kudret Dikmen'in adı Mersin İl Emniyet Müdürü olarak geçiyor.

Meclis Başkanı Binali Yıldırım'a yakınlığı ile bilinen İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın Meclis Koruma Daire Başkanı olarak görevlendirileceği belirtiliyor.

Polis Başmüfettişi Salavat Metepınar'ın Giresun İl Emniyet Müdürü olarak atanacağı kulislerde konuşuluyor.

Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Kırıkkale Polis Okul Müdürü Selçuk Doğuş'un Kırıkkale İl Emniyet Müdürü olarak adı geçiyor.

Terörle Mücadele Daire Başkanı Hasan Yiğit'in başarılı çalışmalarından dolayı adı Diyarbakır İl Emniyet Müdürü olarak konuşuluyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakınlığı ile bilinen Teftiş Kurulu Başkanı Fenni Gürsel'in adı Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak geçiyor.

Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'in adı Emniyet Genel Müdürlüğü'nde bir Daire Başkanı olarak geçiyor.

Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın adı İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ya da Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü için düşünüldüğü öğrenildi.

Personel Daire Başkanlığı'ndan sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Gülcü'nün ise makamındaki eşyalarını topladığı öğrenilirken Gülcü'nün bir başka kuruma atanacağı kulislerde konuşuluyor.

İstanbul Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden Birinci Sınıfa ayrılan Hüseyin Göllüce'nin Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ya da Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü için ismi geçiyor.

Kırklareli İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar'ın adı Bursa İl Emniyet Müdürü olarak geçiyor.

AK Parti Erzurum Milletvekili ve eski Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok'a yakınlığı ile bilinen Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper'in adı ise yaptığı başarılı terörle mücadele çalışmaları nedeniyle Kırklareli ya da Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü için geçiyor. Doğuda yaptığı başarılı çalışmalarıyla bilinen ve Bingöl halkı tarafından da çok sevilen Bingöl İl Emniyet Müdürü Metin Akay'ın ismi ise, ŞanlıUrfa İl Emniyet Müdürü olarak Ankara Emniyet Genel Müdürlük kulislerinde yoğun geçmekte.
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Bu Resmen Canilik, Gördüklerinize İnanamayacaksınız
Bu Resmen Canilik, Gördüklerinize İnanamayacaksınız
Muğla’nın Fethiye ilçesinde yaşanan bu yürek burkan olay görenleri dehşete düşürdü. İnsanlık dışı bu olayda bir cani, arabasının arkasına bağladığı köpeği metrelerce sürükledi.
Bir Adnan Oktar Vakası Daha!
Bir Adnan Oktar Vakası Daha!
Canlı yayında şifa dağıttığını, keramet olduğunu, onunla uğraşanın başı beladan kurtulamayacağını söylüyor.Mehdinin şuan yaşadığını söyleyip kendini adres gösteriyor.
Eyyübiye Belediyesi Yaz Kurslarına Yoğun İlgi
Eyyübiye Belediyesi Yaz Kurslarına Yoğun İlgi
Eyyübiye Belediyesi, çocukların ve gençlerin yaz tatilini iyi değerlendirmesi, kişisel gelişimleri ve sosyal becerilerini artması adına eğitimlerine devam ediyor.
İnterneti Çekmiyor Diye Pompalı Tüfekle Dükkân Bastı
İnterneti Çekmiyor Diye Pompalı Tüfekle Dükkân Bastı
Osmaniye'de yaşayan Murat K. isimli bir vatandaş interneti iyi çekmiyor diye GSM operatörü bayisini pompalı tüfekle bastı.
Urfa’da Aralarında, Hangi Emniyet Müdürleri Görevden Alınacak?
Urfa’da Aralarında, Hangi Emniyet Müdürleri Görevden Alınacak?
Dün açıklanan ve Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gelecek Daire Başkanlıkları ve İl Emniyet Müdürleri Kararnamesi'nin habercisi oldu.
Adıyaman Tescilledi, Şutso, Çiğköfte İçin Mahkemeye Gidiyor
Adıyaman Tescilledi, Şutso, Çiğköfte İçin Mahkemeye Gidiyor
İtirazlara rağmen “çiğ” kelimesinin içinde yer aldığı, Adıyaman etsiz çiğköfte tescilinin ardından ŞUTSO konuyu mahkemeye taşıma kararı aldı.SİYASİLER MUDAHİL OLDU.
Hoşin,Hilvan Belediyesi İle Değişiyor
Hoşin,Hilvan Belediyesi İle Değişiyor
Parke taşları döşenen Hoşin Mahallesi'nde inceleme yapan Başkan Aslan Ali Bayık, 'kırsal yaptığımız çalışmalarla mahallelerin merkez mahallelerden farkı kalmıyor'
MEB ve Unicef temsilcileri Eyyübiye HEM’de
MEB ve Unicef temsilcileri Eyyübiye HEM’de
Milli Eğitim Bakanlığı ve Unicef’in koordinasyonunda yürütülen eğitim projesinin ortağı Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi,Suriyeli çocuklara Türkçe Dil Eğitimi veriyor.
TSK Hava Harekatında 12 Teröristi Etkisiz Hale Getirdi
TSK Hava Harekatında 12 Teröristi Etkisiz Hale Getirdi
Şanlıurfa, Hakkari ve Kuzey Irak'ta teröristlere yönelik düzenlenen hava operasyonlarında toplamda 12 terörist etkisiz hale getirildi.
Urfa’da, Suriyeli İşçinin Feci Sonu
Urfa’da, Suriyeli İşçinin Feci Sonu
Urfa’nın Harran ilçesindeki Uzunyol mahallesinde 38 yaşındaki Abit Eslem isimli Suriyeli, akşam saatlerinde çalıştığı inşaatın üçüncü katından beton zemine düştü.
‘Kaçak Elektrik’ İçin Çatıştılar!
‘Kaçak Elektrik’ İçin Çatıştılar!
Dicle Elektrik’in Kayıt dışı kullanımı engellemek için sayaçları yapıların dışına almak üzere Balpınar beldesine giden ekipler, belde sakinleri tarafından engellendi.
Trafoya Giren Küçük Çocuk, Ağır Yaralandı
Trafoya Giren Küçük Çocuk, Ağır Yaralandı
Haliliye İlçesinde, Arkadaşlarıyla Beraber Trafoya Giren Suriyeli Küçük Çocuk (Muhammed El Casım-15) Ağır Yaralandı. Küçük Çocuğun Hayati Tehlikesi Devam Ediyor.
Bir Adnan Oktar Vakası Daha!
Bir Adnan Oktar Vakası Daha!
Eyyübiye Belediyesi Yaz Kurslarına Yoğun İlgi
Eyyübiye Belediyesi Yaz Kurslarına Yoğun İlgi
Urfa’da Aralarında, Hangi Emniyet Müdürleri Görevden Alınacak?
Urfa’da Aralarında, Hangi Emniyet Müdürleri Görevden Alınacak?
Adıyaman Tescilledi, Şutso, Çiğköfte İçin Mahkemeye Gidiyor
Adıyaman Tescilledi, Şutso, Çiğköfte İçin Mahkemeye Gidiyor
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
39°C / 22°C
Durum
Sıcak
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:40
Güneş
05:18
Öğle
12:39
İkindi
16:26
Akşam
19:46
Yatsı
21:17
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿