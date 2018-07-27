Adıyaman Tescilledi, Şutso, Çiğköfte İçin Mahkemeye Gidiyor

İtirazlara rağmen “çiğ” kelimesinin içinde yer aldığı, Adıyaman etsiz çiğköfte tescilinin ardından ŞUTSO konuyu mahkemeye taşıma kararı aldı.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) tarafından, Çiğköfte’nin tescili için 31.05.2006 tarihinde müracaatı yapılmış ve 30.06.2008 tarihinde Resmi Gazete yayımlanarak coğrafi işareti belgesi Şanlıurfa’ya kazandırılmıştı. Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası’nın 6 yıl aradan sonra 2015 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu'na ‘etsiz çiğ köfte’ coğrafi işaret tescili için başvurup coğrafi işaretini almasını eleştiren ŞUTSO Başkanı İ.Halil Peltek, “Çiğköfte bizim tescilli ürünümüzdür. Coğrafi İşareti Belgesi ilimize tescil edilmiştir. Biz bu belgelerle Adıyaman’ın başvurusuna itiraz ettik. Ancak bu itirazımız, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından olumsuz değerlendirildi.

Başkan Peltek şöyle devam etti: "Çiğköftenin "çiğ" kelimesiyle başlama nedeni etin çiğ olarak yoğrulmasıdır. Çiğköfte, Şanlıurfa adına 2008 yılında kurumumuz tarafından tescil edilmiştir. Türk Patent ve Marka Kurumu bu tescili “Etli Çiğköfte” olarak değerlendirmiş “Etsiz Çiğköfte” tescilini Adıyaman iline vermiştir. Yarın başka bir ilimiz de bibersiz yada tuzsuz Çiğköfte tescili için başvuruda bulunursa bu kez tescili o ile mi verecek? ” diyerek tepkisini dile getirdi.

SİYASİLER MUDAHİL OLDU

ŞUTSO Başkanı İ.Halil Peltek, konuyu Şanlıurfa milletvekilleri ile de görüştü. Peltek, Şanlıurfa milletvekillerinin konuyu yakından takip ettiğini siyasi arenada görüşmelerin başladığını dile getirdi. Şanlıurfa kaynaklı özgün ürünlerin, tescil başvuruları bugüne kadar ŞUTSO ve ilgili kurumlar tarafından yapıldığını ve yapılmaya devam ettiğini belirten Peltek, “ "Şanlıurfa'nın değerlerini savunmak ve korumak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. İlgili makamlarda bunu değerlendireceğiz. Türk Patent ve Marka Kurumuna gerekli itirazları yapmış bulunmaktayız. Medeniyetlere başkentlik yapan tarihin en eski şehrinin değerlerini kimseye vermeye niyetimiz yok." ifadelerini kullandı.