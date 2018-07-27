Hoşin,Hilvan Belediyesi İle Değişiyor

Hilvan Belediyesi tarafından başlatılan ve halen devam etmekte olan üstyapı çalışmaları kapsamında sokakları kilitli parke taşları ile döşenen Hoşin Mahallesi'nde inceleme yapan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, kırsal yaptığımız çalışmalarla mahallelerin merkez mahallelerden farkı kalmıyor dedi.

Mahalle sakinleriyle de bir araya gelerek yapılan düzenlemeleri beraber izleyen Bayık 'Hoşin en kadim mahallemizdir. Geçmiş tarihi 3 bin yıla dayanan Hoşin'de başlatmış olduğumuz düzenlemelerle eksiklikleri tamamlıyoruz. Başta mahalle içindeki ulaşımı kalıcı bir şekilde sağlamak amacıyla köy içi yolları ve ara sokakları kilitli parke taşı ile döşüyoruz. Bununla beraber mahalledeki bayanlara yönelik kadın kültür evinin çalışmaları da devam ediyor. Aynı şekilde yine mahallede bayan kardeşlerimize meslek edindirmek amacıyla el sanatlarının ön planda tutulacağı mesleki eğitimlerin verileceği kurs programımız var. Yapılan yatırımlarla bir anlamda köyden şehre göçün de önüne geçmiş oluyoruz. Çalışmaların yapıldığı süre içerisinde bize ve ekiplerimize yardımcı olan ve kolaylık sağlayan mahalle muhtarına ve sakinlerine teşekkür ediyorum. Hoşin'e ve Hoşinlilere hayırlı ve uğurlu olsun' şeklinde konuştu.