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Bu haber 27 Temmuz 2018 10:14:56 Tarihinde eklenmiştir.

MEB ve Unicef temsilcileri Eyyübiye HEM’de

Milli Eğitim Bakanlığı ve Unicef’in koordinasyonunda yürütülen eğitim projesinin ortağı Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi,Suriyeli çocuklara Türkçe Dil Eğitimi veriyor.

MEB ve Unicef temsilcileri Eyyübiye HEM’de

Savaş ve göç nedeniyle okullaşamamış Suriyeli çocuklar eğitime kazandırılıyor.Milli Eğitim Bakanlığı ve Unicef’in koordinasyonunda yürütülen eğitim projesinin yerel ortağı Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi, açtığı dört derslikle Suriyeli çocuklara Türkçe Dil Eğitimi veriyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Unicef ortaklığında, yaşları 10 ile 18 arasında değişen ve savaş nedeni ile eğitimden uzak kalan Suriyeli çocukları eğitime hızlaentegre etmeyi temel alan bir eğitim projesi hazırlandı. Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi’nde açılan 4 derslikte hayata geçirilmeye başlanan projenin Bakanlık ve Unicef koordinatörleri merkezi ziyaret etti.

Projenin MEB ve Unicef koordinatörleri öğrencilerle buluştu

Eğitim alan çocukları alanda izleyen ve taleplerini dinleyen koordinatörler, öğrenciler ile Türkçe iletişim kurdu. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Ali Aksoy, Nesrin Acar, Suna Tarhan veUnicef’ten Murat Alemdar’ın İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Keser eşliğinde ziyaret ettiği derslikleri gezdirenEyyübiye Halk Eğitimi Müdürü Necati Taş, eğitimler hakkında koordinatörlere bilgi verdi. Taş şöyle konuştu:
“Bu proje ile Suriyeli çocukların eğitime katılımını, bölgemizde yaşayansavaş ve göç mağdurubu çocukların eğitim niteliğini artırmayı hedefliyoruz. İlgili bütün paydaşlar ile işbirliği içerisinde bu çocukların güzel bir gelecek inşa edebilmelerini amaçlıyoruz.Maalesef savaş ve yıkımlar ilk önce çocukları mağdur ediyor. Bizler bu mağduriyeti en aza indirmek için çaba gösteriyoruz. Kurumumuz her daim eğitimin yanında olmayı kendine misyon edinmiş bir kurumdur. Böylesi değerli projeleri her zaman destekleyeceğiz”

Kurs hocaları ile bir değerlendirme toplantısı da gerçekleştirildi.

Proje koordinasyon ekibi, ziyaretlerinin ardından kurs hocaları ile bir değerlendirme toplantısı da yaptı. Projenin başarısının öğretmenlerin başarısı ile paralel olarak gelişeceğinin ve eğitimden uzak kalmış diğer Suriyeli çocuklara ulaşabilmek için öğretmenlere büyük görevler düştüğünün konuşulduğu toplantıda söz alan Unicef koordinatörü Murat Alemdar, Suriyelilerin yoğun yaşadığı illerin başında gelen Şanlıurfa’da okullaşmamış çocuk oranının çok yüksek olduğunu belirtti.

“Şanlıurfa’da 60 bin Türkiye genelinde 400 bin çocuk eğitimden uzak”

Alemdar, “Şanlıurfa’da eğitimden uzak kalmış çocuk sayısı neredeyse 60 bin. Türkiye genelinde ise bu sayı 400 binlere ulaşıyor. Esas meseleye yani okullaşmamış çocuklar meselesine odaklanarak bu yıl en azından 20 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Bu Proje Suriyeli çocukların eğitimi ile ilgili en temel projedir. Diğer kurumlarla da işbirliği yapıyoruz ama Milli Eğitim Bakanlığı ile olan bu proje, en önemli projedir” dedi.

“Hedefimiz Suriyeli çocukları en kısa zamanda eğitim ortamına çekmek”

Projedeki temel hedeflerinin, Türkiye’de bulunan eğitimden uzak kalmış Suriyeli çocukları, en kısa zamanda eğitim ortamına çekmek olduğunu söyleyenMilli Eğitim Bakanlığı Koordinatörü Ali Aksoy ise şöyle konuştu:
 “Özellikle 10-18 yaş arasında bulunan savaş dolayısıyla eğitime hiç katılmamış çocuklarımızı Türkçe eğitimine almak ve Türkçe eğitimlerini tamamladıktan sonra da yaşlarına ve eğitim durumlarına göre uygun okullara yönlendirmek asıl hedefimizdir.

“Herkesi bu çalışmaya katkı sunmaya davet ediyoruz”

Hem biz, hem İl Milli Eğitim Müdürlüğü hem Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bu anlamda ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar ama bu toplumsal bir duyarlılık gerektiriyor.Özellikle şu anda projenin uygulandığı illerden biri olan Şanlıurfa’da bu tür faaliyet gösteren bütün sivil toplum kuruluşlarını, kamu kuruluşlarını mesela Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nı, Kızılay’ı Gençlik Spor Bakanlığı’nın ilgili birimlerini bu çalışmaya katkı sunmaları için davet ediyoruz. Çünkü onların katkılarıyla bu proje yürüyecektir. Yani Suriyelilere yönelik yardım kampanyası yürüten sivil toplum kuruluşları, dernekler, vakıflar, ellerinde eğitim görmemiş çocuklara yönelik veriler varsa onları İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile paylaşırlarsa biz daha çok çocuğa onların sayesinde ulaşmış oluruz. Dolayısı ile daha çok çocuğu bu imkanlardan yararlandırmış oluruz”
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