Fıstıktaki Fiyat Düşüşü Baklava Fiyatlarına Yansımadı, 1 Kilo 80 TL

Fıstık Altınla Yarışıyordu

Baklavanın Kilosu 80 TL

Fıstık fiyatları son günlerde %25’e ucuzladı. Karaborsaya düşen fıstıkların satışı fıstık üreticilerini tedirgin ederken, üzerinde durulması gereken bir diğer konu ise baklava fiyatları oldu.Daha önce neredeyse altın fiyatı ile yarışan fıstığın temmuz ayı içerisindeki düşüşü birçok sektörde endişe ile algılanırken, başka sektörlerde de işe yaradı. Baklavanın olmazsa olmaz malzemelerinden olan fıstığın fiyatlarına düşmesi baklava fiyatlarına yansımadı. Fıstık fiyatlarının yükseldiği dönemde baklava fiyatlarını arttıran satıcılardan, fıstık fiyatları düştüğünde de baklava fiyatlarının düşürülmesi istendi.Fıstık fiyatlarının düşmesi ile baklava fiyatlarının da düşmesi gerektiğini ifade eden bir vatandaş; “Fıstık fiyatı artınca şikayetçi olup ortalığı ayağa kaldırıp, baklava nın kilosunu 80 TL’ye kadar çıkardınız. İthalat dediniz arttı, fıstık yok dediniz arttı. Şimdi de fıstık fiyatları neredeyse %25’e kadar düştü. Baklavanın kilosunu aşağılara çekin de görelim” ifadelerini kullandı.Urfa’da birçok pastane fıstık fiyatlarının ucuzlaması ile baklava fiyatlarını da aşağılara çektiğini açıkladı. Bir imalat ve satış dükkânında cama “Fıstık ucuzlamasından dolayı tatlı çeşitlerimizde indirim yaptık” yazısı dikkatlerden kaçmadı.