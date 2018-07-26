Urfa’da, Suriyeli İşçinin Feci Sonu

Bu haber 26 Temmuz 2018 23:49:52 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa’nın Harran ilçesindeki Uzunyol mahallesinde 38 yaşındaki Abit Eslem isimli Suriyeli işçi, dün akşam saatlerinde çalıştığı inşaatın üçüncü katından beton zemine düştü.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Eslem’in hayatını kaybettiğini belirledi.Eslem’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.