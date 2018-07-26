Urfa’da Bir İlk, Başarıyla Gerçekleştirildi

Siverek’te trafik kazası sonrası sağ ayak sırtında deri ve deri altı doku kaybının olduğu geniş ve açık yara nedeniyle, Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilen 7 yaşındaki çocuk hastaya Şanlıurfa’da bir ilk olma özelliğini de taşıyan Mikro Cerrahi yöntemiyle serbest doku nakli yapıldı.

Plastik Cerrahi doktorlarından Uzm. Dr. Yakup Işık ve Uzm. Dr. Sedat Avşar başarılı bir ameliyata imza atarken, konuyla ilgili Uzm. Dr. Yakup Işık şu açıklamalara yer verdi: “Hastanın ayak kemiklerini de açıkta bırakan kötü bir yarasının olması nedeniyle Mikro Cerrahi yöntemiyle serbest doku nakli yapma kararı aldık. 4 saat süren başarılı bir operasyonla hastanın sol uyluk bölgesinden alınan deri ve deri altı dokusu, damarı ile birlikte hastanın sağ ayağına sorunsuz bir şekilde nakledildi. Hastanın durumu gayet iyi ve çok yakın zamanda taburculuğunu planlıyoruz” dedi.

Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Dr. İdris Dağ ise hastayı ziyaret edip geçmiş olsun dileklerinde bulunarak şunları söyledi: “Son zamanlarda Hastanemizde bölgede ilk olma özelliğini taşıyan başarılı operasyonlar yapılıyor. Mikro Cerrahi yöntemle serbest doku nakli ameliyatı ülkemizde bir kaç merkezde gerçekleştirildiğini ve artık Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde de yapılabildiğini belirten Dağ, bu operasyonu başarı bir şekilde gerçekleştiren Plastik Cerrahi doktorlarımızdan Uzm. Dr. Yakup Işık ve Uzm. Dr. Sedat Avşar’ a teşekkür ediyorum” dedi.