Başarılı Kanat Oyuncusu Tuna, Urfaspor’da

Şanlıurfaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Halil İbrahim Tuna ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Dış transfer çalışmalarına devam eden sarı yeşilli ekip, son olarak Altınordu, Antalyaspor, Balıkesirspor, Erzurumspor ve Kastamonuspor formalarını giyen 25 yaşındaki kanat oyuncusu Halil İbrahim Tuna'yı kadrosuna kattı.

İmza törenine Şanlıurfaspor futbol şube sorumlusu Mehmet Giray Küçük ve Basın sözcüsü Murat Şahin katıldı.

Kendini sarı yeşilli yapan imzayı atan Halil İbrahim Tuna Şanlıurfaspor'un Bolu'da devam eden kampına katıldı ve idmanlara başladı.

İbrahim Halil Tuna Kimdir?

Doğum tarihi/Yaş: 9 Nis 1993 (25)

Doğduğu il: TürkiyeGaziantep

Uyruğu: TürkiyeTürkiye

Boyu: 1,76 m

Mevki: Sağ Kanat

Aydın’da bir dönem forma giyen ve şu an Şanlıurfaspor'da Olan Halil İbrahim Tuna, Erzurumsporlu taraftarların oyları ile 2015-2016 yılının en değerli futbolcusu seçildi.



1993 doğumlu Halil İbrahim Tuna, futbola 10 yaşında Aydın Yıldızspor altyapısında başladı. Burada iki sezon geçirdikten sonra bir başka Aydın takımı olan Aydınspor 1923’e geçti. Aydınspor 1923 takımının formasını üç sene terlettikten sonra 17 yaşında Bölgesel Amatör Lig takımlarından Bozdoğan Belediyespor’a transfer oldu. Bozdoğan Belediyespor’dan sonra İzmir Gümüşorduspor ile devam eden Tuna, Altınorduspor ile profosyenelliğe adım attı.

