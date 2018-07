Çocukları çok seven ve gittiği her yerde önce çocuklarla ilgilenen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, öğlen arası Valilik makamı çıkışında rastladığı down sendromlu çocuğu sevindirdi.Babasıyla birlikte kontrol için hastaneye gittiği öğrenilen çocuğu makam arabasına alarak onunla sohbet eden Vali Erin, Vali Konağına kadar götürdüğü çocuğa oyuncaklar hediye etti.Çocukla sohbetine bir süre Vali Konağında da devam eden Vali Erin, daha sonra çocukla babasını yine makam aracıyla gidecekleri hastaneye gönderdi.