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Bu haber 26 Temmuz 2018 17:49:21 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa’da Kaç Proje Tamamlandı, Kaçı Devam Ediyor?

İl Koordinasyon Kurulu 2018 yılı Temmuz dönemi Genel Değerlendirme Toplantısı Şanlıurfa Valiliği Konferans Salonunda Selami Işık başkanlığında gerçekleştirildi.

Urfa’da Kaç Proje Tamamlandı, Kaçı Devam Ediyor?

İl Koordinasyon Kurulu 2018 yılı Temmuz dönemi Genel Değerlendirme Toplantısı Şanlıurfa Valiliği Konferans Salonunda Vali Yardımcısı Selami Işık başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantı gündeminde 2018 yılı yatırım programında yer alan, uygulanan ve uygulanacak projelerin dağılımı ve kaynak ayırımı yer aldı. Vali Yardımcısı Selami Işık, toplam proje bedeli ve kurumlara dağılımı hakkındaki konuşmasında şu bilgilere yer verdi: “İlimizde yürütülmekte olan 531 adet projenin toplam bedeli 9 milyar 208 milyon 425 bin 195 TL’dir. Proje bedelinin 3 milyar 478 milyon 630 bin 821 TL’si harcanmıştır. Dönem sonu itibariyle toplam nakdi gerçekleşme % 38’dir. 25 Temmuz 2018 tarihi itibariyle toplam 531 adet projeden 29’u bitirilmiştir. Genel olarak İlimizdeki yatırımlar; tarım, ulaştırma, eğitim ve enerji sektöründe yoğunlaşmaktadır.”

Vali Yardımcısı Işık; Proje bedellerinin % 44,06’sının tarım, % 28,07’sinin ulaştırma, % 13,92’sinin eğitim,  % 1,59’unun enerji, %12,36’sının ise diğer kamu hizmetleri ve sektörlere ait olduğunu belirtti.
İlimizde devam eden 531 projenin dağılımı şöyle:

İl Milli Eğitim Müdürlüğü 229proje, Devlet Su İşleri 15. Bölge Müdürlüğü 75 proje, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. 29 proje, İl Sağlık Müdürlüğü 32 proje, Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü 25 proje, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 27 proje, Vakıflar bölge Müdürlüğü 18 proje, YİKOB 16 proje, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü 13 proje, Harran Üniversitesi 12 proje, diğer kurumlar 55 proje.
İl Koordinasyon Kurulunca sektörlere göre yapılan açıklamalar şöyle:

Tarım sektörü: Merkezi Bütçe Ödeneğinin tahsisi açısından birinci sıradadır. İlimize gelen ödeneğin yaklaşık yarısı tarım sektörüne aittir. Sektörde; Şanlıurfa-Ceylanpınar Maden Köyü ve Antep Deresi Dejarj Kanalı tamamlanan ve Suruç ovası Pompaj Sulamaları, Şanlıurfa ve Harran Ovası Sulamaları, Bozova Pompaj sulamaları, Viranşehir Pompaj Sulamaları, GAP Eylem Planı kapsamında Ceylanpınar-Mardin Ovaları cazibe sulamaları, Suruç Taşbasan sahil şebeke yapımı, Birecik ve Siverek ilçelerinde gölet sulamaları devam eden önemli projelerdendir.
Ulaştırma Sektörü: Diyarbakır-Siverek-Şanlıurfa Yolu (Akziyaret-Havaalanı-Hilvan ayr.) (GAP %70 gerçekleşme), Şanlıurfa-Viranşehir Yol yapımı (GAP %99 gerçekleşme), Şanlıurfa-Akçakale Yolu (GAP %26 gerçekleşme) ve Kahta-Narince-Siverek Yolu (%21 gerçekleşme), Şanlıurfa-Hilvan ayr. Bozova 8. Bölge Hududu (GAP %88 gerçekleşme) devam eden önemli projelerdendir.
Eğitim Sektörü: Eğitim alanında Harran Üniversitesi Kampüs Altyapı İnşaatı (%79 gerçekleşme), Mühendislik Fakültesi Ek Bina (16500 m²) (%48 gerçekleşme), Karaköprü Anadolu Lisesi (%60 gerçekleşme) ve Viranşehir Mesleki ve Teknik Lise (%60 gerçekleşme) devam eden önemli yatırımlardandır. Eyyübiye Fırfırlı Camii restorasyonu, Suruç Ahmedi Bican Camii onarımı tamamlanan projelerdendir.
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