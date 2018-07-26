Türk Hacı Adaylarını Taşıyan Otobüs Kaza Yaptı

Yakıt Tankı Patladı

Diyanet'ten Açıklama

Kum fırtınası sebebiyle toz zerrecikleri ile kaplanan karayolunda, karşı istikametten gelen bir pikap, şerit kontrolünü kaybederek Türk hacı adaylarının otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı.Kaza sonrasında çarpmanın etkisiyle araçlar yanmaya başladı.Bu sırada pikabın yakıt tankı da alevlerin etkisi ile patlayınca, söndürme çalışmasında bulunanlar da yanma tehlikesi geçirdi.Diyanet İşleri Başkanlığı meydana gelen kazayla ilgili basın açıklaması yaparak; hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara giden kafilelerden Antalya 4’üncü Kafile 2’nci Grup hacı adaylarını taşıyan aracın bugün Medine’den Mekke’ye intikal ederken kaza yaptığını ifade etti.Kazada, hacı adaylarında can kaybı ve ağır yaralanma olmadığı kaydedildi. Hafif yaralanan hacı adayları ise Diyanet Mekke Hastanesi’nde tedavi altına alındı.