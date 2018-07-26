Türk Hacı Adaylarını Taşıyan Otobüs Kaza Yaptı

Kaza sonrasında çarpmanın etkisiyle araçlar yanmaya başladı.
Yakıt Tankı PatladıBu sırada pikabın yakıt tankı da alevlerin etkisi ile patlayınca, söndürme çalışmasında bulunanlar da yanma tehlikesi geçirdi.
Diyanet'ten AçıklamaDiyanet İşleri Başkanlığı meydana gelen kazayla ilgili basın açıklaması yaparak; hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara giden kafilelerden Antalya 4’üncü Kafile 2’nci Grup hacı adaylarını taşıyan aracın bugün Medine’den Mekke’ye intikal ederken kaza yaptığını ifade etti.
Kazada, hacı adaylarında can kaybı ve ağır yaralanma olmadığı kaydedildi. Hafif yaralanan hacı adayları ise Diyanet Mekke Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
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