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Bu haber 26 Temmuz 2018 20:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Türk Hacı Adaylarını Taşıyan Otobüs Kaza Yaptı

Medine’de Türk hacı adaylarını taşıyan bir otobüse karşı yönden gelen bir pikap çarptı. Kazada 2 aracın sürücüsü de hayatını kaybederken, hacı adaylarında can kaybı olmadı. Türk Hacı Adayları Kaza yaptı

Türk Hacı Adaylarını Taşıyan Otobüs Kaza Yaptı

Kum fırtınası sebebiyle toz zerrecikleri ile kaplanan karayolunda, karşı istikametten gelen bir pikap, şerit kontrolünü kaybederek Türk hacı adaylarının otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı.
Kaza sonrasında çarpmanın etkisiyle araçlar yanmaya başladı.
 

Yakıt Tankı Patladı

Bu sırada pikabın yakıt tankı da alevlerin etkisi ile patlayınca, söndürme çalışmasında bulunanlar da yanma tehlikesi geçirdi.
 

Diyanet'ten Açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı meydana gelen kazayla ilgili basın açıklaması yaparak; hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara giden kafilelerden Antalya 4’üncü Kafile 2’nci Grup hacı adaylarını taşıyan aracın bugün Medine’den Mekke’ye intikal ederken kaza yaptığını ifade etti.

Kazada, hacı adaylarında can kaybı ve ağır yaralanma olmadığı kaydedildi. Hafif yaralanan hacı adayları ise Diyanet Mekke Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
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Türk Hacı Adaylarını Taşıyan Otobüs Kaza Yaptı
Türk Hacı Adaylarını Taşıyan Otobüs Kaza Yaptı
Medine’de Türk hacı adaylarını taşıyan bir otobüse karşı yönden gelen bir pikap çarptı. Kazada 2 aracın sürücüsü de hayatını kaybederken, hacı adaylarında can kaybı olmadı. Türk Hacı Adayları Kaza yaptı
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