Ekmeğe %15 Zam

Ekmek Her yerde Aynı Fiyat Olacak

Günde 12 Milyon Ekmek Çöpe Gidiyor

Federasyon Başkanı Halil Balcı ekmeğin kilogram fiyatına yüzde 15 zam yapıldığını açıkladı. Yapılan zamla birlikte ekmeğin kilogram fiyatı 5 lira 75 kuruş olacak.Zamların tezgahlara ne zaman yansıyacağı belli olamazken tarihini de odaların belirleyeceği söylendi. Federasyon Başkanı Halil Balcı, türkiyenin her yerinde aynı zamn miktarının uygulanacağını vurgulayarak; "Hiçbir yerde yüzde 15'ten fazla artış olmayacak" ifadelerini kullandı.Ekmek fiyatlarına ilişkin ülke genelinde, "Ekmek fiyatlarında sessiz zam, gizli zam" gibi haberler olduğunu ifade eden Balcı, "İstanbul ilinde meydana gelen bu olay çok da gerçeği yansıtmamaktadır. İstanbul'un Beşiktaş, Şişli, Sarıyer ilçelerindeki toplam 84 ticaret odasına kayıtlı fırının ekmek fiyatları ilçedeki sıkıntılardan ve girdilerin daha fazla olmasından dolayı fiyat değişikliğine gitmesini, tüm İstanbul'a mal edilmesini veya ülke genelinde böyle bir değişiklik olmuş gibi yansıtılmasının doğru olmadığını düşünüyoruz." diye konuştu.Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu’nun 2017 verilerine göre günde 12 milyon ekmek çöpe gittiği belirlendi. 2017 yılı içinde 4 milyar 380 milyon ekmek israf edildi. Rakamlar güne bölündüğünde her gün üretilen 100 ekmeğin 10’u çöpe gidiyor. Plansız ve bilinçsiz tüketim ile yapılan israfın %60’ı fırınlarda başlıyor. Evlerde %30 yemekhane ve otellerde ise %10 ekmek israfı oluyor.