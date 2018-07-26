Ekmeğe %15 Zam

Ekmek Her yerde Aynı Fiyat OlacakZamların tezgahlara ne zaman yansıyacağı belli olamazken tarihini de odaların belirleyeceği söylendi. Federasyon Başkanı Halil Balcı, türkiyenin her yerinde aynı zamn miktarının uygulanacağını vurgulayarak; "Hiçbir yerde yüzde 15'ten fazla artış olmayacak" ifadelerini kullandı.
Ekmek fiyatlarına ilişkin ülke genelinde, "Ekmek fiyatlarında sessiz zam, gizli zam" gibi haberler olduğunu ifade eden Balcı, "İstanbul ilinde meydana gelen bu olay çok da gerçeği yansıtmamaktadır. İstanbul'un Beşiktaş, Şişli, Sarıyer ilçelerindeki toplam 84 ticaret odasına kayıtlı fırının ekmek fiyatları ilçedeki sıkıntılardan ve girdilerin daha fazla olmasından dolayı fiyat değişikliğine gitmesini, tüm İstanbul'a mal edilmesini veya ülke genelinde böyle bir değişiklik olmuş gibi yansıtılmasının doğru olmadığını düşünüyoruz." diye konuştu.
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