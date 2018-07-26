Yunanistan'daki Yangının Çıkış Nedeni Belli Oldu

Yıkılan Evlerin Sahiplerine 5 Bin Euro Tazminat

Yangının başladığı Pentelis bölgesinin belediye başkanı Dimitris Stergiou, Thema 104.6 radyosuna yaptığı açıklamada yangının eski model elektrik kablolarında yaşanan arıza nedeniyle başladığını söyledi.Hükümet yetkilileri de "Evlerin yanındaki otları belediye temizlememiş. İtfaiye hortumu ile su deposu arasında uyuşmazlık çıkmış ve evlerin yanındaki otları belediye temizlememiş. Ayrıca itfaiye araçlarının onarımı yapılmadığı için ekipler iyi çalışamamış" açıklamalarını yaptı..Penteli ve Rafina bölgelerinde başlayan ve kısa sürede ormanlık araziden meskun mahallere sıçrayan yangınlar, Yunanistan tarihinin en büyük yangın felaketlerinden birine yol açtı.Yunan hükümeti, Atina'da faciaya neden olan yangında yakın akrabalarını kaybedenlere 10 bin euro, yıkılan evlerin sahiplerine ise 5 bin euro tazminat ödeyeceğini belirtti.