Urfa'nın Saklı Cenneti Keşfedilmeyi Bekliyor

Kaynak Suyu Karpuz Çatlatan Olarak Tabir Ediliyor

Ulaşım Sıkıntısı Var

Cilt Hastalıklarına iyi Geliyor

Atatürk Barajı'nın güneybatısındaki Yeniköy Mahallesi civarında yer alan çok sayıda mağara ile kaya geçitleri ve Roma döneminde yapıldığı düşünülen su değirmeni, ziyaretçilerine tarihi ve doğal güzellikleri bir arada sunuyor.İçerisinde kaynak suyu ile beslenen doğal bir havuzun da bulunduğu İnbaşı mağaraları, yaz aylarında yöre halkı tarafından serinlemek için tercih ediliyor.Termometrelerin öğle saatlerinde 50 dereceyi gösterdiği bölgede vatandaşlar, kendilerini metrelerce yükseklikten havuzun "karpuz çatlatan" olarak adlandırılan soğuk suyuna bırakıyor. Kimileri de Fırat Nehri'nde yüzerek serinlemeye çalışıyor. İnbaşı mağaraları çoğu insan tarafından yeterince bilinmiyor fakat sahip olduğu varlıklarla turistlerin ilgisini oldukça çekiyor.İnbaşı mağaralarının, gerekli çalışmaların yapılmasının ardından Şanlıurfa turizmine önemli katkılar sağlayacağına inanılıyor. Tanıtım çalışmalarıyla beraber tursit turlarına eklenebilecek ender yerlerden olan İnbaşı mağaraları memlekete turizm geliri olarak yüksek katkılar sağlayabilirİnbaşı mağaralarının doğal havuzunda serinlemeye çalışan bölge halkı, mağaralara giden yol olmadığı için ulaşım sıkıntısı çektiklerini belirttiler.Bölgede tarihi güzellikler de bulunduğuna dikkati çeken vatandaşlar, "Burası güzel bir yer. Turistler de geliyor ama yolu ve çevre düzenlemesi yapılmadığından insanlar sıkıntı yaşıyor. Eğer yolu ve çevresi düzelirse burası turizm cenneti olurdu. Bu anlamda yetkililerin çalışma yapmasını bekliyoruz." dedi.Yazın serinlemek için mağaraya geldiklerini ifade eden vatandaşlar, "Son günlerde hava çok sıcak ama mağaradaki su buz gibi. İnsan uzun süre suda kalamıyor, gerçekten çok soğuk.Video: İbrahim Halil Basmacı