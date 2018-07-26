Urfa'nın Saklı Cenneti Keşfedilmeyi Bekliyor

İçerisinde kaynak suyu ile beslenen doğal bir havuzun da bulunduğu İnbaşı mağaraları, yaz aylarında yöre halkı tarafından serinlemek için tercih ediliyor.
Kaynak Suyu Karpuz Çatlatan Olarak Tabir EdiliyorTermometrelerin öğle saatlerinde 50 dereceyi gösterdiği bölgede vatandaşlar, kendilerini metrelerce yükseklikten havuzun "karpuz çatlatan" olarak adlandırılan soğuk suyuna bırakıyor. Kimileri de Fırat Nehri'nde yüzerek serinlemeye çalışıyor. İnbaşı mağaraları çoğu insan tarafından yeterince bilinmiyor fakat sahip olduğu varlıklarla turistlerin ilgisini oldukça çekiyor.
İnbaşı mağaralarının, gerekli çalışmaların yapılmasının ardından Şanlıurfa turizmine önemli katkılar sağlayacağına inanılıyor. Tanıtım çalışmalarıyla beraber tursit turlarına eklenebilecek ender yerlerden olan İnbaşı mağaraları memlekete turizm geliri olarak yüksek katkılar sağlayabilir
Ulaşım Sıkıntısı Varİnbaşı mağaralarının doğal havuzunda serinlemeye çalışan bölge halkı, mağaralara giden yol olmadığı için ulaşım sıkıntısı çektiklerini belirttiler.
Bölgede tarihi güzellikler de bulunduğuna dikkati çeken vatandaşlar, "Burası güzel bir yer. Turistler de geliyor ama yolu ve çevre düzenlemesi yapılmadığından insanlar sıkıntı yaşıyor. Eğer yolu ve çevresi düzelirse burası turizm cenneti olurdu. Bu anlamda yetkililerin çalışma yapmasını bekliyoruz." dedi.
Cilt Hastalıklarına iyi GeliyorYazın serinlemek için mağaraya geldiklerini ifade eden vatandaşlar, "Son günlerde hava çok sıcak ama mağaradaki su buz gibi. İnsan uzun süre suda kalamıyor, gerçekten çok soğuk.
Video: İbrahim Halil Basmacı
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