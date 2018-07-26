Başkan Ekinci Ve Kaya, Zahireciler Borsası Esnafını Ziyaret Etti

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Zahireciler Borsası esnafını ziyaret edip, esnafın yaşadığı yer sorununun çözümü için fikir alışverişinde bulundu.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Zahireciler Borsası esnafını ziyaret edip, esnafın yaşadığı yer sorununun çözümü için fikir alışverişinde bulundu. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya ve Eyyübiye Belediye Meclis Üyesi Hasan Batan’la birlikte Şanlıurfa Zahireciler Borsasını ziyaret edip, yeni seçilen Başkan Feridun Turan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve esnafla bir araya geldi. Zahireciler Borsasının Akçakale yolu üzerindeki odasında bir araya gelen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, borsa esnafıyla fikir alışverişinde bulundu. Esnafı tek tek dolaşan Başkan Ekinci, esnafla bir süre sohbet ettikten sonra yeni seçilen Başkan Feridun Turan ve Yönetim Kurulu üyelerinin taleplerini dinledi. Kendisine iletilen taleplerin yerine getirilmesi için ilgililere talimat veren Başkan Ekinci, borsa esnafının yaşadığı yer sorununun çözümü için Eyyübiye Belediyesi olarak ta inisiyatif alacaklarını belirtti.

Zahireciler Borsası esnafını ziyaretinde konuşan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, “Zahireciler Borsamızı ziyaret ettik. Geçtiğimiz günlerde yapılan oda başkanlığını kazanan Başkanımız ve Yönetim Kurulu ile bir araya geldik. Hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Esnaf adına hayırlı hizmetlere vesile olacağı inancındayım. Zahireciler borası olsun, İmam Keskin olsun, Nakliyeciler borsası olsun buralarda yer ve mekan konusunda sıkıntılar var. Bu konuları da kendileriyle görüştük. Kısa süre içinde belediye olarak bize düşen konularda hem üstümüze düşeni hem de ilgili yerlere iletilmesi gereken hususlar konusundaki yardımlarımızı yapacağız. Yıllardan bu yana devam eden yer sorununun bitmesiyle birlikte ticaretimizde önemli bir yeri olan böylesi merkezlere uygun alanlar kazandırmak hepimizin görevi. “dedi.

Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya ise,” Eyyübiye Belediye Başkanımızla Zahireciler Odamızı ziyaret ettik. Esnafımızla bir araya geldik. Sorun ve talepler konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Başkanımız sorunlarımızı bizden daha fazla takip ediyor. Sağolsun çözüm arayışı içinde. Ben Başkanımız Mehmet Ekinci’ye çok teşekkür ediyorum. Bütün çalışmalarında kendisini takdir ediyoruz. Esnafımızın sorunlarının çözümüyle ilgili de en iyisini yapacağına inanıyoruz. “şeklinde konuştu.

Zahireciler Borsası Başkanı Feridun Turan da Başkan Ekinci’ye teşekkür ederek şunları söyledi,” Başkanımıza ziyaretinden dolayı teşekkür ederiz. Kendisine sorunlarımızı ilettik. Bu sorunların çözümünde bizlere yardımcı olacağına inancımız tamdır. Kendisine bir kez daha teşekkür ederiz.”