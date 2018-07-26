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Bu haber 26 Temmuz 2018 12:05:15 Tarihinde eklenmiştir.

‘15 Yıldır Çözülemeyen Sorunu Çözdük’

Geçen ay dönemin Başbakanı ile görüşerek, 15 yıldır çözmeye çalıştığımız ecrimisil sorununun çözülmesini sağladık.Çiftçilerimiz, ÇKS kayıtlarını yapabilecek.

‘15 Yıldır Çözülemeyen Sorunu Çözdük’

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Aydın merkezde Efeler Ziraat Odası’nda ildeki Ziraat Odası Başkanlarıyla toplantı yaptı.

Bayraktar, Aydın tarımının sorunları ve çözüm önerilerinin ele alındığı toplantı öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Aydın’ın tarım açısından Türkiye’nin ender illerinden biri olduğunu, nüfusunun yüzde 55’inin tarımdan geçimini sağladığını, birçok üründe Türkiye’de ilk sıralarda yer aldığını, birincilikleri, ikincilikleri olduğunu belirtti.

Üreticilerin ülkenin her yöresinde sorunları kendilerine intikal ettirdiklerini bildiren Bayraktar, şunları söyledi:

“Sorunları yetkili mercilere götürüyor, çözümüne katkı sağlamaya çalışıyoruz. Gerek kur artışı gerek enflasyondaki yükselme üreticilerimizin maliyetlerini artırdı. Hükümetimizden yeni dönemde başta mazot olmak üzere gübrede, yemde ve diğer girdilerde desteklerin artırılmasını talep ediyoruz. Bu, çiftçimizin üretimini sürdürebilmesi, tarlasında, köyünde kalabilmesi, göç etmemesi açısından fevkalade önemlidir. Bir taraftan, hem fiyat politikasında üreticiyi desteklemek, enflasyona ezdirmemek, diğer taraftan girdi maliyetlerini dikkate almak ve gerekli girdi desteklerini vermek gerekiyor. Önümüzdeki yıl, fiyat artışlarından dolayı mazot destekleri artacak. Biz diğer girdilerde de daha fazla destek isteyeceğiz.”

-“Pamuk üretimini artırmalıyız”-

Ege Bölgesi için pamuk üretiminin önemli olduğunu vurgulayan Bayraktar, şöyle devam etti:

“Maalesef tekstil sektörünün pamuk talebini karşılayamıyoruz. Pamuk üretimini artırmalıyız. Primin artması bazı bölgelerde çiftçiyi pamuk üretimine yönlendirdi. Bu yıl, 2 milyon 600 bin ton kütlü, 900 bin ton civarında lif pamuk üretimi bekliyoruz. Pamuk üretiminde, geçen yıla göre yüzde 6 civarında bir artış söz konusu olacak. Pamukta üretimin, tüketimi karşılama oranı yüzde 52'lerden yüzde 59,6’lara çıktı. Tüketimin yarıya yakın kısmını karşılayamıyoruz. Daha fazla pamuk üretimi yapmalıyız. Bunun yolu sulama yatırımlarının tamamlanmasında ve pamuğa desteğin bir miktar artmasından geçiyor. Şu anda pamukta prim, kilogramda 80 kuruş. Üreticilerimiz bu rakamın 1 liraya çıkarılmasını istiyor. Bu primi 1 liraya çıkarır, yeni alanları sulamaya açarsak pamuk üretimini artırırız.”

-15 yıldır çözmeye çalıştığımız ecrimisil sorununun çözülmesini sağladık”-

Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin son yıllarda büyük aşamalar kaydettiğini, 200’e yakın Avrupa Birliği projesini hayata geçirdiğini, hizmet binaları inşa ettiğini, makine parkları, girdi satış mağazaları, ürün işleme tesisleri kurduğunu, çiftçinin menfaatine yönelik girişimlerin sonuçlarının alındığını belirten Bayraktar, şöyle konuştu:

“Geçen ay dönemin Başbakanı ile görüşerek, 15 yıldır çözmeye çalıştığımız ecrimisil sorununun çözülmesini sağladık. Bu sorun nedeniyle 1 milyon çiftçimiz, üretim yaptığı halde ÇKS kaydı yaptıramıyor, desteklerden yararlanamıyor, Toprak Mahsulleri Ofisi’ne mal veremiyor, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden aynı ve nakdi kredi kullanamıyorlardı. Gerçekten büyük bir problemdi. 18 Kasım 2018’e kadar müracaat süresi var. Ziraat Odalarımız, o zamana kadar çiftçilerimizi yönlendirmeli, çiftçilerimizin mal müdürlüklerine müracaatlarını yapmalarını sağlamalıdır. Sözleşme yapan çiftçilerimiz, ÇKS kayıtlarını yapabilecek, desteklerden yararlanacaklar.

Bunun dışında Çalışma Bakanlığımız, Ziraat Bankası Genel Müdürümüz ve Sosyal Güvenlik Kurulu Başkanımız ile protokol imzaladık. Emekliliği gelmiş ama SGK’ya prim borcu olduğu için emekli olamayan çiftçilerimize Ziraat Bankası’ndan kredi alıp, emekli olabilmeleri için imkan sağladık. Halen 25 gün olan prim gün sayısını da 15 güne çekmeye çalışıyoruz. Bu kayıt dışılığı da azaltacak.”

-“454 mühendise eğitim verdik”-

Tarım Bakanlığı ile işbirliği yaparak Ziraat Odaları’nda çalışan 454 Ziraat Mühendisine eğitim verdiklerini, bütün mühendislerin proje yapmayı öğrendiklerini bildiren Bayraktar, “şimdi Odalarımız, proje yapacaklar. Muhasebe eğitimi verdik. Genel sekreterlerimiz eğitimden geçti. Tarım Bakanlığımızla beraber çalışıyoruz. Tarım İl Müdürlüklerimiz ile Odalarımızın gerçekten çok başarılı çalışmalar yürüttüler. Her yükü onlara vermek gibi bir lüksümüz yok. Her şeyi Tarım Bakanlığı yapsın. Tarım İl Müdürlüğü yapsın. 4 milyon 800 bin kayıtlı üyemiz var. Türkiye'nin en çok üyeli meslek kuruluşuyuz. Bize yakışır bir şekilde hareket etmemiz lazım. Misyonumuza uygun vizyon geliştirmemiz lazım. Sürekli kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Değişime ayak uyduramayan devletler, toplumlar ayakta duramıyor. Değişen şartları ayak uydurmasını bileceğiz” dedi.

-“Odalarımızı ÇKS’yi yapar hale getireceğiz”-

Çiftçi Kayıt Sistemi’nin (ÇKS) Tarım ve Orman Bakanlığı’na yük getirdiğini, bakanlığın bazı yüklerini Ziraat Odaları olarak almak istediklerini belirten Bayraktar, “Odalarımızı ÇKS’yi yapar hale getireceğiz. Ziraat Odaları Bilgi İşlem Sistemi olan ZOBİS’i bu maksatla kurduk. Eğitim çalışmalarımız devam ediyor. Bakanlık, ‘ÇKS’yi size veriyorum’ dediği noktada bütün Odalarımız buna hazır olacak” diye konuştu.

-Buğday rekoltesi-

Bayraktar, ekmek fiyatlarıyla ilgili bir soru üzerine, “buğday rekoltesinde ciddi bir düşme yok. Doğal afetler diğer ürünlerde olduğu gibi zaman zaman buğday üretimini etkiliyor. Biraz tahminlerimizin altında kalacak. Ama Türkiye'nin ihtiyacı olan buğdayı üretiyoruz. Ciddi bir problem yok. Ama ekmek maliyetlerini fırıncılar tespit eder. İlgili kurumlar da denetlemesini yapar. Uygun görürse ekmek zammı verirler, uygun görmezler, vermezler. Doğal afetler, aşırı yağışlar, kuraklık, hortum, dolu, don olacak. İklim değişikliğiyle bunlar daha sık görülüyor. Gerekli tedbirleri almamız, sulama yatırımlarını yapmamız, üreticilerimizin ürün sigortalarını muhakkak yaptırmaları lazım” dedi.

Toplantıya Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü Fuat Fikret Aktaş da katıldı.  

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