Urfa’da Kaza, 1 Ölü, 3 Yaralı

Şanlıurfa’nın Suruç İlçesinde Gece Saatlerinde Meydana Gelen Kazada,1 Araç Şarampole Devrildi. Kazada Araçta Bulunan 1 Kişi Hayatını Kaybederken, 3 Kişide Yaralandı.Kaza Gece Saatlerinde, Urfa-Suruç Karayolunun 40’ıncı Kilometresinde, Suruç Çadırkent Yakınlarında Meydana Geldi. Ferhat Ö. Hâkimiyetindeki Araç, İddialara Göre Şoförün Direksiyon Hâkimiyetini Kaybetmesi Sonucu Şarampole Devrildi. Kazada Araç Sürücüsü Hayatını Kaybederken, Araçta Bulunan 2 Kişi İse Yaralandı.Yaralılar İhbar Üzerine Olay Yerine Gelen Ambulanslarla, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Yaralıların Sağlık Durumlarının Ağır Olduğu Öğrenilirken, Polis Kaza İle İlgili Soruşturma Başlattı.