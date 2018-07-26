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Bu haber 26 Temmuz 2018 00:19:42 Tarihinde eklenmiştir.

Başkan Yıldız;’ Gece-Gündüz, Yağmur-Çamur demeden Çalışacağız’

Ak Parti Şanlıurfa Yeni İl Başkanı Bahattin Yıldız,24 Temmuz Pazartesi Günü Resmen İl Başkanlığına Atanmasının Ardından, Bu Yolda Durmadan Çalışacaklarını Açıkladı.

Başkan Yıldız;’ Gece-Gündüz, Yağmur-Çamur demeden Çalışacağız’

Ak Parti Şanlıurfa Yeni İl Başkanı Bahattin Yıldız,24 Temmuz Pazartesi Günü Resmen İl Başkanlığına Atanmasının Ardından, Bu Yolda Durmadan Çalışacaklarını Açıkladı.

İşte Başkan Yıldız’ın Açıklaması;

Genel Merkezimizde yapılan istişareler ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN’ın tensipleriyle, AK Parti Ş.Urfa il başkanlığı görevine asaleten atanmış bulunmaktayım. Bana Bu görevi tevdi eden Liderimiz Sn Recep Tayyip Erdoğan Ve Genel Merkezimize Şükranlarımı sunuyorum.

Bu Kutlu Yolda Gece-Gündüz, Yağmur-Çamur demeden Çalışacağız.

AK Parti'mizde Şiar ettiğimiz sevgi ve kardeşlik esaslarına sımsıkı bağlı kalacağız. Şanlıurfa bize Cumhurbaşkanımızın emanetidir. Bizler Bu Emanet Etrafında Birleşip Bu emaneti geleceğe taşıyacağız.

Birlik, Beraberliğimizin Kalesi Şanlıurfa'mızda, İl Başkanlığımız, İlçe Teşkilatlarımız, belediyelerimiz, Kadın Kollarımız, Gençlik Kollarımız, meclis üyelerimiz, Mahalle Temsilcilerimiz ile Sıkılmadık El Girilmedik Gönül bırakmayacağız.

Dua ve desteklerini ileten tüm hemşerilerime, teşekkür ediyorum.

Bize güveniyle onurlandıran Liderimiz Cumhurbaşkanımız Sn.Recep Tayyip Erdoğan'ın  açtığı yolda durmadan yorulmadan çalışacağız, Partimize, Ülkemize, Milletimize, Şehrimize hizmete devam edeceğiz.
Rabbim yardımcımız olsun.
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