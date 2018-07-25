Kütahya - Tavşanlı İçme suyu İsale Hattında Sona Gelindi

DSİ Kütahya’ya yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Kütahya ilinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

Çalışmaları devam eden Kütahya Tavşanlı İçme Suyu İsale Hattı ile Esatlar Kaynağından 14,50 hm3/yıl içme suyu temin edilecektir.

Kütahya Tavşanlı İçme Suyu İsale Hattı işi kapsamında; 20 km çelik boru döşemesi imalatı ile klor binasının 500 m3 depo ve debimetre odası betonarme ve mekanik ekipman imalatı tamamlanmış olup, sanat yapıları tamamlanmak üzeredir. Esatlar Kaynağı Kaptaj Yapısı imalatlarının yapımı süratle devam ederken, %93 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı.

Proje tamamlandığında, 14,50 hm3/yıl içme ve kullanım suyu ile Tavşanlı ilçesi ve Tunçbilek beldesinin, 2050 yılı nüfus projeksiyonu olan toplam 127.459 kişinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçları karşılanması hedeflenmektedir.

Projenin Toplam Maliyeti: 44.604.000,00 TL.

Projenin Bitiş Tarihi: 10.08.2018