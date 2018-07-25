Eyyüpoğlu; ‘Fıstık üreticisi sabırlı olsun, fırsatçı tüccara teslim olmasın’

Urfa Fıstığı üreticisi zor günler yaşıyor. Türkiye Fıstığının yüzde 36’sının üretildiği Şanlıurfa’da fıstık üreticileri, tüccarların açıkladığı düşük fiyat nedeniyle zor durumda. Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu çiftçilerden gelen şikayet üzerine yaptığı açıklamada ‘çiftçilerimiz fıstığın daha da olgunlaşmasını beklesin ürünü piyasaya sürme konusunda aceleci olmayıp, fırsatçılara teslim olmasınlar’ dedi.Urfa fıstığı hasatı başlarken piyasaya giren fıstık tüccarların açıkladığı düşük fiyatlar nedeniyle Şanlıurfalı fıstık üreticisi zor günler yaşıyor. Geçtiğimiz yıl toptan olarak 14-15 Liraya alıcı bulunan fıstık için bu yıl tüccarlar 12-13 lira fiyat veriyor. Fıstık üretim girdilerinde yaşanan artışı göz önünde bulunduran üreticiler ise durumdan oldukça şikayetçi. Tüccarların açıkladığı fiyatı kabul etmeyen çiftçinin taleplerini ilettiği Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, fıstık çiftçilerine sabırlı olmaları çağrısında bulundu.Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, son günlerde fıstık alımı için piyasaya giren tüccarların fırsatçılık yaptığına dair kendilerine bilgilerin ulaştığını bu konuda çiftçilerin sabırlı olması gerektiğini söyledi. Başkan Eyyüpoğlu, fıstık üreticilerine şu çağrıda bulundu; “Son günlerde fıstık tüccarları fırsat kollayarak, fıstık fiyatlarının düşürmeye çalışıyorlar. Üreticilerimiz biraz sabırlı olsunlar. Gerektiğinde fıstığın biraz daha kırmızı olmasını bekleyip ardından piyasaya sürsünler. Bu fırsatçı tüccarlara karşı üreticilerimiz sabırlı olup fiyatlardan da korkmasınlar. Fiyatlar düşmeyecektir. Sabırlı olup fırsatçılara teslim olmasınlar.”