Eyyübiye Belediyesi Yanan İş Merkezinin Tadilatını Yaptı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, geçtiğimiz aylarda yanan ve tadilatı Eyyübiye Belediyesi tarafından yapılan Dünya İş Merkezini ziyaret edip, esnafla bir araya geldi.

Eyyübiye Belediyesi, geçtiğimiz aylarda yanan ve büyük maddi hasarın meydana geldiği Dünya İş Merkezinin bakım, onarım ve tadilatını yaptı. Eyyübiye ilçesi Kapaklı Pasajın arkasında bulunan Dünya iş merkezinde çıkan yangında zarar gören işyerleri ve esnafın yaralarını Eyyübiye Belediyesi sardı. Tadilatı Eyyübiye Belediyesi ekipleri tarafından bitme aşamasına getirilen iş merkezini ziyaret eden Başkan Ekinci, esnafla bir araya geldi. AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal ve Dünya İş Merkezi Başkanı Murat Dedecan’la birlikte iş merkezini gezen Başkan Ekinci, Eyyübiye Belediyesi tarafından bakım, onarım ve tadilatı yapılan iş yerlerini yerinde inceledi. Esnafın her zaman yanında olduklarını ve sıkıntılarına ortak olduklarını belirten Başkan Ekinci,” Daha önce de işyerlerimizin kısa sürede eski haline gelmesi sözünü vermiştik. Çok şükür ekiplerimiz iş yerini bitirme aşamasına getirmişler. İnşallah bir daha böyle olaylarla karşılaşmayız.” Dedi.

Her zaman esnafın yanında olup sıkıntılarına ortak olduklarını belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci,” Geçtiğimiz günlerde Dünya İş Merkezinde esnafımızın çok ciddi zarara uğradığı yangın olmuştu. Biz de Eyyübiye Belediyesi olarak esnafımıza destek amacıyla pasajın bakım ve onarımını üstlendik. Bugün itibariyle de bakım ve onarım işleri tamamlanmış durumda. Buradaki esnafımıza hem tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz hem de bakım ve tadilatları sonrası yeni işyerlerinin de hayırlı olmasını diliyoruz. Bu süreçte yanımızda olan İlçe Başkanımız ve esnaf başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra da sürekli esnafımızla bir arada olup sıkıntılarını çözmeye çalışacağız. “dedi.

AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal da,” Esnafımız Sayın Başkanımızdan çok memnunlar. Ben de Sayın Başkanımıza esnaf adına teşekkür etmek istiyorum. Bu gibi hadiselerin yaşanmasını istemiyoruz. Ama sağ olsun Hükümetimiz olsun belediyelerimiz olsun ellerinden geleni yapıyorlar. Ben tekrardan Başkanımıza esnafımız adına teşekkür ediyorum. “dedi.

Dünya İş Merkezi Başkanı Murat Dedecan ise,” Bu elim olayda yanımızda olan Başkanımız Mehmet Ekinci’ye, esnafım adına çok teşekkür ediyorum. Başkanımız maddi ve manevi desteklerini bizden esirgemediler. “şeklinde konuştu.