Büyükşehir Urfa’ya Deniz Getirebilir

Türkiye’de Bir İlk

Yılda 60 Bin Kişiye Hizmet Veriyor

Urfa’da Neden Olmasın

Eskişehir’de kurulan yapan plaj yaz sezonunda oldukça ilgi görüyor. Denize kıyısı olmayan Eskişehir’de Kent Park içine inşa edilen yapay plaj Eskişehirlilerin yüzme ihtiyacını gerçek bir plajdaymış gibi gideriyor.Kent Park, Yeni Otogar ile Gökmeydan Mahallesi arasındaki yaklaşık 300 bin metrekarelik alanda yer almaktadır. Kent Park içinde açık ve kapalı yüzme havuzları, Türkiye’de bir ilk olan yapay plaj, restoranlar, at binme alanları, oyun grupları bulunmaktadır.Eskişehir, Kent Park projesi ile Türkiye’nin denizi olmayan bir kentinde plaja sahip olma ayrıcalığını kazandırıyor. Kent Park’ın Porsuk Çayı’na bakan kısmında oluşturulan özel alanda Türkiye’nin ilk olarak inşa edilen yapay plajı gerçek deniz kumu ile donatılmış. Yapay plaj, özellikle yaz aylarında denize gidemeyen kent halkının deniz keyfini yaşamalarına olanak sağlamaktadır. 350 metre uzunluğunda olan yapay plajın yanı başında biri çocuklara olmak üzere iki de açık yüzme havuzu bulunmaktadır.Konu hakkında açıklamalarda bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi; "Bu bozkırda ortasında böyle bir park yapıp, Akbük'ü aratmayacak bir plaj yapma hayalini gerçekleştiren Yılmaz Büyükerşen'e şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz. Bu plaj, kumuyla, su sıcaklığıyla, her gün yapılan testleriyle belki de dünyada ilk sayılabilecek bir plaj. Yenileme çalışmalarıyla 400 ton denizden beyaz kum getirildi. Plajımız 15 bin metreküp su alıyor. Plajın içerisinde bir de 50 metrelik olimpik havuz bulunmakta ve burada eğitimler verilmektedir. Ücretleri de herkesin yararlanabileceği seviyede tutmaya çalıştık. Şu anda açıldıktan itibaren bir saat içerisinde 500'ün üzerinde kişi geldi. Bu yaz çok sıcak geçeceğinden dolayı plaja gelenlerin sayısı fazla olacaktır. Önlemlerimizi de ona göre aldık. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 60 bin kişi gelmişti. Bu yıl sıcaklara bakarsak bu rakamın çok aşılacağını tahmin ediyoruz." yorumunda bulundu.Bu yapay plajın ilki Eskişehir’de yapıldı, ikincisi neden Urfa’da yapılmasın diyen Urfalılar, denize kıyısı olmayan şehrimiz için güzel bir çalışma olabileceğini ifade ederek “Urfa’daki birçok insan denize gitmemiş, denizin ne olduğunu dahi bilmiyorlar. Büyükşehir Belediyesi de Eskişehir’den örnek alarak yapay deniz inşa edebilirler. Eminim ki vatandaşların birçoğu böyle bir projeye oldukça sıcak bakacaklar” ifadelerini kullandı.