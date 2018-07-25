Ağaç Kesene 2 Yıl Hapis

1934 Yılındaki Kanun Yeniden Çıksın

1934 yılında İstanbul’da ağaç kesmenin cezası 2 sene hapis cezası…

1934 yılında yayınlanan bir gazete haberini gören vatandaşlar, 34 yılındaki kanunun tekrardan gündeme gelmesi ve konu hakkında gerekli çalışmaların yapılmasını talep etti.Son zamanlarda betonlaşma için kesilen ağaçların, santral kurulması için yok edilen ormanlık alanların durumuna oldukça üzülen vatandaşlar, söz konusu 1934 yılına ait gazete haberini gündeme getirmeye çalıştı.İşte o gazete ve gazetede ilan edilen kanun;“Rastgele ağaç kesmenin önüne geçmek üzere Ziraat Vekaleti tarafından hazırlanan kanun layihası meclise sevk edilmiştir. Ziraat encümeninde tetkik edildikten sonra umumi heyete arzolunacaktır.Bu sene çıkarılacak olan bu kanun 4 maddedir. Yalnız İstanbul’a şamildir. Adalarda çam kesilmeyeceği gibi bahçelerde hatta evlerin bahçelerindeki ağaçlar bile kesilmeyecektir.Bir ağaç kesmek için Orman Fen Memurluğu’ndan müsaade alınacaktır. Alınmadığı takdirde ağaç sahibine, kesene ve kestirene ağır cezalar verilecektir. Cezalar üç aydan başlayarak iki seneye kadar hapis, 2 yüz liraya kadar para cezasıdır.”