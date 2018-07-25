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Bu haber 25 Temmuz 2018 14:48:39 Tarihinde eklenmiştir.

Açık, Kurban Kesimi Konusunda Uyarılarda Bulundu

Şanlıurfa İL Müftüsü İhsan Açık Kurban ibadeti ile ilgili bilinmesi gerekenler konusunda Urfalı vatandaşları bilgilendirdi.

Açık, Kurban Kesimi Konusunda Uyarılarda Bulundu

Kurban bayramına yakınlaştığımız şu dönemlerde Kurban ile ilgili bilinmesi gerekenler konusunda Urfalı vatandaşları bilgilendir. İhsan Açık öncelikle kurbanın ne olduğu konusuna değinerek, kurbanı kimler kesmekle sorumlu olduğunu dile getirdi.

İşte Şanlıurfa İl Müftüsü İhsan Açık’ın kurban ile ilgili açıklamaları
 

Kurban Nedir?

Yaklaşmak, Allah’a yakın olmaya vesile bir ibadettir. Allah rızasını kazanmak amacı ve ibadet niyetiyle belirli vakitte, belirli nitelikleri taşıyan hayvanı usulünce kesmek demektir. Bir ibadet olarak kurban insanlık tarihi kadar eskidir. Kurban, Allah'ın dininin nişanelerinden biridir: “Kurbanlık deve ve sığırları da, sizin için Allah' ın (dininin) nişanelerinden (kurban) kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. O halde onları saf saf sıralanmış dururken (kurban edeceğinizde) üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları yere yaslandığı vakit (yani canları çıktığında) onların etlerinden yiyin, kanaat edip istemeyene de, isteyene de yedirin. Böylece onları sizin emrinize verdik ki, şükredesiniz” (Hac, 22/36)

“Rabbin için namaz kıl, kurban kes” (Kevser, 108/2).

 

Kurban’ ı kimler kesmekle sorumludur?

Kurban kesmekle akıllı, buluğa ermiş ve nisap miktarı para veya servete sahip olan Müslümanlar yükümlüdür. Kurban kesmenin zenginliğin ölçüsü; kişinin aslî ihtiyaçlarının ve borcunun dışında nisap miktarı malının veya parasının bulunmasıdır. Zekât ile yükümlü olmak için nisap miktarı malın artıcı nitelikte olması ve üzerinde bir yıl geçmesi şart olmasına karşılık, kurban ibadeti ile yükümlü olmak için bu şartlar aranmaz.
“Onların ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşır. Fakat O’na sadece sizin takvanız ulaşır’ (Hac,22/37) “Amellerin kıymeti ancak niyetlere göredir. Herkesin niyet ettiği ne ise, eline geçecek olan ancak odur.”

 

Kurban edilecek hayvanlarda ne gibi şartlar vardır?

Dinen kurban edilebilecek hayvanlar; koyun, keçi, sığır, manda ve devedir. Bunların dışındaki hayvanlardan kurban edilebileceğine dair bir delil yoktur. Bu itibarla, tavuk, kaz, ördek, deve kuşu ve ceylan gibi hayvanların kurban olarak kesilmesi geçerli olmaz.
Kurbanın geçerliliği açısından kurban edilecek hayvanların erkek veya dişi olmaları arasında fark yoktur. Kurbanlık hayvanlardan koyun veya keçi ancak bir kişi tarafından Kurban edilir. Bunun yanında sığır, manda ve deve yedi kişiye kadar ortaklaşa kurban edilebilir. Ortakların tek veya çift olmalarında da bir sakınca yoktur. Ortakların iştirakiyle kesilen kurbanlarda, ortakların hepsi ibadet niyetiyle katılımda bulunmalıdırlar. Ortaklardan biri her hangi bir şekilde kurban niyetiyle değil de, et alma kastıyla kurban kesimine iştirak ederse, bu durumda diğerleri de niyet ettikleri kurbanları kesmiş sayılmazlar.
Koyun ve keçi cinsi hayvanlar, bir yaşını doldurduktan sonra kurban edilebilir. Koyunun, altı ayını tamamladığında, bir yaşını doldurmuş, diğer koyunlar gibi semiz ve gösterişli olanı da kurban edilebilir.
Sığır ve manda cinsinden olan hayvanlar iki yaşını, deve ise beş yaşını doldurduktan sonra kurban olarak kesilebilir.
Kurban edilecek hayvanların niteliklerine gelince; kurban bir ibadet olduğu için kurbanlık hayvanların, kurban olmaya mani kusurları taşımaması gerekir.
“İki veya bir gözü kör, Aşırı derecede zayıf, Yürüyemeyecek derecede kötürüm ve topal, Kulağının ve kuyruğunun üçte birden fazlası kopmuş, Dişlerinin yarıdan fazlası dökülmüş, Doğuştan kulağı olmayan, Koyun ve keçide bir, sığırda iki memesi kurumuş, Ağır hasta olan hayvanları kurban etmek caiz olmaz.” Bu itibarla kurbanlık satın alırken, kusurlu olup olmadığına dikkat etmek gerekir.


 

Kurban’ ın kesim zamanı?

Kurban, kurban bayramının ilk üç günü bayram namazının kılınmasından sonra, üçüncü günü akşamına kadar olan süre zarfında kesilebilir. Arife günü veya bayramın ilk üç gününden sonra kurban kesmek caiz olmaz.


 

Kurban etini nasıl dağıtmalıyız?

Kurban kesmenin maksatlarından biri de, yoksulların evine et girmesini temin etmektir. Bu itibarla, kurban etinin hepsini yoksullara sadaka olarak dağıtmak veya aile efradı için alıkoymak caiz ise de, en uygun olanı kurban etini üçe taksim edip, birini kurban kesemeyen kimselere dağıtmak, bir bölümünü akraba tanıdık ve komşulara ikram etmek, birini de aile için alıkoymaktır. Şayet kurban kesen kimsenin aile fertleri kalabalık ve hali vakti de çok iyi değilse, kurban etini dağıtmadan tamamını çoluk çocuğu için alıkoyabilir.

Kurban, sonuç olarak;
Kurban Bayramında kesilen kurbana udhiye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir. Kurban; Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek niyetiyle kesilen hayvan demektir. Akıllı, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakka, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunarak halka yaklaşmaktadır.

Kurban gerek fert, gerekse toplum açısından çeşitli faydalar taşıyan malî bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah’ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrahim ile oğlu İsmail’in Cenab-ı Hakk’ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hatırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır.

Kurban toplumunda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Özellikle et satın alma imkânı hiç bulunmayan veya çok sınırlı olan yoksullarına bulunduğu ortamlarda onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür. Zengine malını Allah’ın rızası, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah’a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur.

Ayrıca Kurban alımından kesimine kadar gösterdiğimiz hassasiyeti sonrasında da çevre temizliği açısından da çok önem vermeliyiz. Temizlik imanın yarısıdır, prensibine uyan bir mümin olarak Kurban’ın bir ibadet olduğunu da unutmamalıyız.


 
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