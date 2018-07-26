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Bu haber 26 Temmuz 2018 01:08:05 Tarihinde eklenmiştir.

Birecik Antep'e Bağlansın Konusu Açıklığa Kavuşturuldu

Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı sayın Sadettin Bilgin'e sosyal medyayı sarsan ve yanlış anlaşılmalara yol açan yazısı üzerine özel bir ropörtaj yaptık.

Birecik Antep'e Bağlansın Konusu Açıklığa Kavuşturuldu

Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı sayın Sadettin Bilgin'e sosyal medyayı sarsan ve yanlış anlaşılmalara yol açan yazısı üzerine özel bir ropörtaj yaptık. Urfa.com mikrofonlarına konuşan başkan Bilgin şunları kaydetti;

Biz Birecik'in genişlemesi ve gelişmesini istedik. Bu sözlerimiz medyada olumsuz yankılar uyandırdı.

Ben öz Birecikli ve sevdalısı olarak; Urfa'nın tüm ilçelerini seven bir insanım. Birecik'te 2 tane okul, 1 adet gençlik Merkezi, 4 adet taziye evi ve sağlık ocağı olmayan bir köyümüze de sağlık ocağı yaptım. İlçemi sevmeseydim buraya ne yatırım ne de bu hizmetleri yapardım.  Mesela Nizip Birecik'e bağlı bir köydü; bakın nasıl gelişti, genişledi ve sanayileşti. Peki Birecik'in ne eksiği var ki bugün ondan geri bir ilçe olsun ve ilerlemesin. Fırat gibi bir nehri ve tarihi açıdan çok eskilere dayanan bu ilçemiz hakkettiği yerde değil. Örneğin yani yapılan devlet hastahenesinin yeri uygun değil; spor sahasının yerinde inşa edelim dedim ve bu konuda çok ısrar ettim. Şu anda ulaşım dahil olmak üzere hastahanede içme suyu ve doktor yok. 

Sosyal medyada dolaşan dedikoduların ve yorumların tamamına üzüldüğümü belirtmek isterim. Sağolsun Belediye Başkanımız Faruk bey birşeyler yapmaya çalışıyor. Birecik Halfeti arası yolun genişletilmesini; kayaların traş edilmesini; hastahaneye giden yolumuz probremli; bir tünel açılmasını istiyoruz.

Birecik'te Petrolüm ve traktör bayiliğim var; yanımda 30 kişi çalışmaktadır. İlçemde vergi rekortmeniyim. Çok yakın bir zamanda da inşaatına başladığımız Organize Sanayi Bölgesi'ni de faaliyete geçireceğiz inşallah. Orada 5 bin kişinin üstünde insan çalışacak; ilçemiz dışında da burada çalışması için işçiye ihtiyacımız olacak.
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Birecik Antep'e Bağlansın Konusu Açıklığa Kavuşturuldu
Birecik Antep'e Bağlansın Konusu Açıklığa Kavuşturuldu
Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı sayın Sadettin Bilgin'e sosyal medyayı sarsan ve yanlış anlaşılmalara yol açan yazısı üzerine özel bir ropörtaj yaptık.
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