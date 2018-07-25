Yunanistan Yorumları Hayrete Düşürdü, Türkiye Yardım Etmeli, Su Yerine Benzin Dökmeli

Yunanistan'a Irkçı Saldırı YapılyorYangının çıkması sebebiyle Türkiye dahil bütün dünyadan üzüntü mesajları gelirken Türkiye’de bazı kesimler durumun sevincini yaşadıklarını belirten ifadeler kullandı.
Yangının Bol Olsun YunanistanSosyal medya platformu Twitter üzerinde Yunanistan yangını ile ilgili yapılan kötü yorumlar tepkilere neden oldu.
İşte o yorumlar;
Yunanistan Yangınına Sevinmek NamertliktirYunanistan yangını ile ilgili bu yorumlara tepkiler de gecikmedi. Çoğu insan ağza alınamayacak küfürlerle tepkisini verdi. “1999 Marmara depreminde ülkemize yardım için koşan ülkelerden en başta gelen Yunanistan’dır” diyen bir vatandaş, insanların acılarına sevinebilenlere hayret ettiğini ifade ederek şu yorumda bulundu;
“99 depremi olduğu zaman "Dayan Mehmet, dayan komşum" diye manşet atıp ertesi gün yardım gönderen Yunanistan'daki yangına sevinmek en ufak tabiriyle namertliktir. Acının dili, dini, ırkı yoktur.”
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