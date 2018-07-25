Yunanistan Yorumları Hayrete Düşürdü, Türkiye Yardım Etmeli, Su Yerine Benzin Dökmeli

Yunanistan'a Irkçı Saldırı Yapılyor

Yangının Bol Olsun Yunanistan

Yunanistan Yangınına Sevinmek Namertliktir

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki orman yangınlarında ölü sayısı 74 oldu. Yangın felaketi açısından 2007'den bu yana en kötü dönemini yaşayan ülkede 3 gün yas ilan edildi. Yangın söndürme çalışmaları sürüyor.Yangının çıkması sebebiyle Türkiye dahil bütün dünyadan üzüntü mesajları gelirken Türkiye’de bazı kesimler durumun sevincini yaşadıklarını belirten ifadeler kullandı.Sosyal medya platformu Twitter üzerinde Yunanistan yangını ile ilgili yapılan kötü yorumlar tepkilere neden oldu.İşte o yorumlar;Yunanistan yangını ile ilgili bu yorumlara tepkiler de gecikmedi. Çoğu insan ağza alınamayacak küfürlerle tepkisini verdi. “1999 Marmara depreminde ülkemize yardım için koşan ülkelerden en başta gelen Yunanistan’dır” diyen bir vatandaş, insanların acılarına sevinebilenlere hayret ettiğini ifade ederek şu yorumda bulundu;“99 depremi olduğu zaman "Dayan Mehmet, dayan komşum" diye manşet atıp ertesi gün yardım gönderen Yunanistan'daki yangına sevinmek en ufak tabiriyle namertliktir. Acının dili, dini, ırkı yoktur.”