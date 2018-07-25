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Bu haber 25 Temmuz 2018 00:40:35 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa'da Basın Müzesi Kuruluyor

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısı ile basın mensupları ile bir araya gelen Baydilli, Şanlıurfa’da ilk olan “Yerel Basın Müzesi” kuracağı müjdesini verdi.

Şanlıurfa'da Basın Müzesi Kuruluyor

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısı ile basın mensupları ile bir araya gelen Karaköprü Belediye Başkanı Baydilli, Şanlıurfa’da ilk olan “Yerel Basın Müzesi”  kuracağı müjdesini verdi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli basın mensupları ile bir araya geldi. Burada belediye başkanlığı süreci boyunca yaptığı çalışmaları basınla paylaşan Baydilli, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısı ile basın mensuplara bu günün anlam ve önemine icabet bir müjdeyi verdi. Karaköpru Belediyesi verdiği müjde ile Karaköprü ilçesinde Şanlıurfa’da ve Türkiye’de ilk olacak olan Yerel Basın Müzesi kuracağını söyledi.

Müzede basın mensupların uzun yıllar boyunca kullandığı ve manevi değeri büyük olan medya araç ve gereçlerinin sergileneceğini söyleyen Başkan Metin Baydilli, böylelikle halkın dili olan ve doğru bilgiyi vatandaşlara aktarmak için elinden geldiğince mesai gözetmeksizin çalışan basın mensupları için kuracakları müze ile onların değerinin ve kıymetinin daha fazla anlamaya çalışacağını söyledi.

Bu müjdenin ardından 4 yıllık Belediye başkanlığı sürecinde çalışmalarını basınla paylaşan Baydilli, 4 içerisinde Karaköprü ilçesinin nüfusunun 110 binden 171 bine çıktığını söyledi. 2017-2018 yılı içerisinde Karaköprü ilçesinde 250 bin metrekare kilitli parke taşını yaptığını söyleyen Metin Baydilli, bununla beraber kırsal kesimde 7-8 kırsal mahalle hariç her yerde çok amaçlı salonların yapım işlerii bitirdiğini söyledi.

‘Karaköprü’yü Müze Şehir yapacağız’


Baydilli, “Şanlıurfa'da bir ilk olan oyun ve oyuncak müzesini kazandırdık. Hedef neydi orada arkadaşlar biz şunu söylüyoruz evet Karaköprümüz Şanlıurfa'nın en hızlı büyüyen ilçesi ama Karaköprü bütün Balıklıgölü yok, Karaköprü’müzün Göbeklitepe’si de yok biz Karaköprü’yü nasıl marka haline getirebiliriz, aklımıza şu geldi biz Karaköprü’yü müze şehir yapacağız. Karaköprü'de açtığımız müzelerle vatandaşları oraya çekeceğiz. İkincisi Tasavvuf Müzesi olacak oda hazır.”  Dedi.

‘Yerel Basın Müzesi ile bir ilke imza atıyoruz’


Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, “Şanlıurfa'da yerel basın müzesi yapacağız arkadaşlar yerel basın ve burada yerel basında emek vermiş rahmetli olmuş arkadaşları anacağız. Orada anacaksınız sizlerde alacağımız malzemelerle orayı donatacağız ve o bize malzemeyi veren her aparatı alacağız onu oraya koyacağız altına ismini yazarak. Yerel Basın Müzesi ile hem Şanlıurfa'da hem de Türkiye'de bir ilki yapacağız bu çok önemli ve bundan kolay arkadaşlar sizlerden destek istiyorum o konuda lütfen bize destek olun Yerel Basın Müzesi anlamında. Ve bu da sizi unutmadığını verdiğiniz emeğin inşallah bir nebze de olsa karşılığı olacaktır. Dedim ya 21'inci yüzyılın en önemli olgusu bence doğru bilgiye ulaşmaktır. Doğru bilgi insanları doğru yönlendirir, doğru bilgi insanların doğruyu görmesini sağlar, doğru bilgi insanların yürüdüğü istikameti belirler. Şuanda dünya algı ile yönetiliyor, bundan dolayı basın çok önemli bundan dolayı öncelikle bilgi için bir yerel basın çok önemledir. Amerika'sı bir yere girmeden önce algı oluşturur. Orada altı yapısını oluşturur. Bunu neyle yapar medya ile basın ile yapar. Arkadaşlar Amerika'da demokrasi getirdim var diye girdi ama nedense 2001 den beri Amerika'ya demokraside gelmiyor demek ki basın çok önemlidir.” dedi. 

‘Karaköprü’nün nüfusu 4 yılda 70 bin nüfus artışı oldu’


“Karaköprü Şanlıurfa’mızın malumunuz en hızlı büyüyen ilçesi sadece Şanlıurfa'nın değil şuan 2018 yılındayız aradan 4 yıl geçmiş Karaköprü’müzün nüfusu şuan 171 bin arkadaşlar son 4 yılda 70 bin nüfus artışı olmuştur.” Diyen Metin Baydilli, “Karaköprü Urfa'nın değil Güneydoğu'nun parlayan yıldız o zaman doğunun parlayan yıldızı diyebiliriz. Bizlere öncelikle Karaköprü Belediyesi olarak Karaköprü ekibi olarak gerek başkan yardımcılarımız gerek belediye meclis üyelerimiz, gerek teknik heyetimiz bu büyümeyi temel alarak daha bilinçli bir şekilde daha özveriyle çalışarak emin olun güzel bir Karaköprü, daha yaşanabilir bir ilçe oluşturmak için durmadan yorulmadan çalışıyor mücadele ediyoruz. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar malum bir ay gibi kısa bir zaman önce 24 Haziran seçimlerini atlattık bu seçimlerde malumdur milletvekillerimiz gelip Karaköprü'de dolaşıyorlardı. Binayken şunu söylediler Karaköprü'de yapılan çalışmaları görünce ekip ruhunu görünce birlik beraberliği görünce bu kadar büyüme bu kadar hızlı bir şekilde gelişen bir ilçeyi görünce bu büyüme oranına rağmen insanların memnuniyetini görünce bir de teşekkür ettiler ve bu teşekkür bizim daha azimli bir şekilde çalışmamızı, daha özveriyle mücadele etmemize sebep oluyor.” diye konuştu.
  
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