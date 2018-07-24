Vekil Yıldız Suruç Olayını Anlattı

İşte, Vekil Yıldızın Konuşmasının Satır Başları;
“Bu şahıslar daha önce 12 yıl Kandil’de kalmış ve etkin pişmanlıktan faydalanmış. Dışarı tam çıkarken arkadan sopalarla saldırıyorlar. Tabii ki ben arkadakileri görmüyorum saldırdıklarını. Bakanımız gösterdiğinde görüyoruz. Şimdi dosyada gizlilik kararı var. Dosyanın içeriğini bilmiyorum. Belki siz inanmayacaksınız ama samimiyetimle söylüyorum, bilmiyorum dosyanın içeriğini. Dosyada gizlilik kalktığında gerçekten bu olayın özü ortaya çıkacaktır”
“Boy boy fotoğrafları var, PKK sempatizanı olduğu. Esnaf adı altında, tabii biz bunları sonradan öğreniyoruz. Yıllarca Suruçlu çocukları dağa gönderen, Suruç’taki PKK’nın ayağı, HDP nasıl ki onun buradaki ayağıysa aynı şekilde”
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