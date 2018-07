Urfalılar Dikkat, Sayılı Günler Kaldı

BANKA KREDİSİ İLE EMEKLİ OLMA FIRSATI DEVAM EDİYOR..

SGK borcu yapılandırılmasına yönelik karar, 18 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girmişti. Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği yapılandırma için başvurular, 31 Temmuz'da sona erecek.SGK'ya borç ödemesinin ilk taksitinin ise 31 Ağustos'a kadar yapılması gerekiyor. 31 Mart 2018 tarihi öncesine ait borçlar, yapılandırma kapsamına giriyor.Şanlıurfa Sosyal Güvenlik İl Müdürü İsmail Ünlü yaptığı açıklamada şu hatırlatmaları ve uyarıları gündeme getirdi:“Yapılandırmada sona yaklaşıldı. Vatandaşlarımızın son günü beklemeden bir an önce borçlarını sorgulatıp, başvurularını yapmaları menfaatlerine olacaktır. Sigortalılarımız müracaatlarını müdürlüklerimize yapabilecekleri gibi, işverenlerimiz müracaatını 'sgk.gov.tr adresinden yapabilecekler. Vatandaşımıza peşin ödeme, 6, 9, 12 ve 18 taksit şeklinde ödeme hakkı sunuluyoruz. Kişinin talep ettiği tutar üzerinden yapılandırma işlemine yapıyoruz. Peşin ödemede hesaplanan Yİ-ÜFE nin 90'ı alınmıyoruz. İki taksitte ise bu oran yüzde 50 ye düşüyor. Peşin değil, taksit isteyen ise yapılandırdığı borcu en fazla 36 ay vadeyle yani 3 yıl içinde ödeyebilecektir. Sigortalılarımız İlk taksit ve cari ay primlerinin ödenmesine müteakip hemen tüm sağlık yardımlarından faydalanabileceklerdir.Emeklilik şartları tamam olmasına rağmen Bağ-Kur borcundan dolayı emekli olamayan vatandaşlarımız için T.C. Ziraat Bankası ile yapılan protokolümüz devam ediyor. SSK veya Bağ-Kur dan emekli olmasına bakılmaksızın askerlik borçlanmaları da dahil olmak üzere birikmiş ve yapılandırma ile indirim kazanan vatandaşlara banka desteği sağlayarak emekli olma imkanı sunuyoruz. Yapılandırma ödemeleri 31 Ağustos'ta son bulacak bu güne kadar bu uygulamamız devam edecek. Ayrıca geçmiş dönemlerde askıya alınan Bağ-Kur prim borçlarını ihya ederek cazip bir fiyata ödeme imkânı sağlıyoruz. Bu tarihi fırsatı vatandaşlarımız kaçırmamalı..18-29 yaş aralığında olup 01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa işyeri açan gençlerimizin asgari ücret alt sınırı üzerinden hesaplanan 4-1/b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigorta primleri, 1 yıl süreyle Hazine tarafından ödenecektir. Adi ortaklık ile şahıs şirketlerinde sadece bir ortağa prim teşviki sağlanacaktır.İmalat ve bilişim sektöründe mevcut istihdama eklenecek her bir sigortalının primleri ve vergileri devletimizce karşılanacaktır.İmalat ve bilişim sektöründe prim desteği prime esas kazanç üzerinden verilecektir. Başka bir deyişle, imalat ve bilişim sektörlerinde ilave istihdam edilen her bir sigortalı için prim ve vergi desteğimiz 2018 yılında 883 TL ile 2.151,5 TL arasında olacaktır.Bu sektörlerde ilave istihdam edilen her sigortalı için 883 TL'lik destek yerine prime esas kazanç arttıkça artan bir destek sunmaya başlamıştır. Böylece bilişim ve imalat sektörlerinde ilave istihdam edilecek her sigortalı için 883 TL ile 2.151,5 TL arasında değişen tutarda ciddi bir destek sağlamış olacağız.“1 Senden 1 Benden” olarak adlandırdığımız teşvikimizle daha kısıtlı imkânlarla faaliyetlerini sürdürmeye çalışan 1-3 çalışanı olan, imalat sektöründe faaliyet gösteren ve ustalık belgesi bulunan işverenlerimize 2018 yılında SGK olarak destek olacağız.2018'de söz konusu işverenlerimizin, mevcut sigortalı sayısının üzerine ilave olarak istihdam edecekleri 18-25 yaş grubunda olan her iki sigortalının ücretini, primlerini ve vergilerini bir ay işverenlerimiz ödeyecek olup, takip eden ay bu tutarı kurumumuz karşılayacaktır.01.01.2018 itibariyle başlamış olan sosyal yardım istihdam teşvikinin amacı, nakdi düzenli sosyal yardım programlarından yararlananların yâda Sosyal Hizmetlerden ayrılan çocukların istihdam edilmesi halinde, işverenlere sigorta primi 5 yıl boyunca devlet tarafından karşılanmaktadır.Tüm sigortalı ve İşverenlerimizi bu fırsatlardan yararlanmaya davet ediyorum.”