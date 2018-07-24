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Bu haber 24 Temmuz 2018 18:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Solucanlar Sayesinde İş Sahibi Oldu

Solucanlar üzerine lisans eğitimi alan Biyolog Osman Şen, solucanları sevince, solucan gübresi yetiştirmeyi işe çevirdi.

Solucanlar Sayesinde İş Sahibi Oldu

20 Yaşındaki Osman Şen, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Biyoloji bölümünde toprak solucanları üzerine eğitim alırken solucanları sevmeye başladı. Bu sevgisini işe çevirmek isteyen Şen, KOSGEB desteği ile solucan gübresi yetiştiren bir işletme kurdu.
 

Solucanlar Konulu Seminerlere Katılıyor

Ensonhaber’den edinilen bilgilere göre, Solucanların gübresini yetiştiren Osman Şen diğer yandan solucanlar üzerine araştırmalar, bilimsel yazılar yayımlayıp seminerlere katılıyor. Organik ve raf ömrü uzun ürün yetiştirmek isteyenlerin tercih ettiğini söyleyen Şen, "Çiftçimizin toprağa attığı gübre tam anlamıyla çözünmediği için bitkiler bunu kullanamıyor ama takviye olarak eğer solucan gübresi kullanılırsa bitkiler verilen bu gübreyi, besinleri rahatlıkla kullanabiliyor. Tesisimizde solucanlara mamamızı hazırlayıp veriyoruz ve tüketmelerini bekliyoruz. Tüketimin ardından oluşan solucan gübresini sürekli akış sistemi sayesinde kolay bir şekilde alıyoruz, eleyip paketleyip müşterilerimize gönderiyoruz. ifadelerini kullandı.

 

Üretici İçin Raf Ömrü Çok Önemli

Solucan gübresini daha çok seracılar alıyor, peyzajcılara veriyoruz. Müşterilerimiz yeşillik ürünler yetiştiriyor. Normalde 8 gün olan raf ömrünü solucan gübresi sayesinde 25 güne kadar uzatabiliyorlar. Üretici için raf ömrü çok önemli. Solucan gübresi ile daha fazla, nitelikli ürün alıyorlar ve en önemlisi de organik ürün yetiştirmiş oluyorlar." dedi.


 

İşimi Severek Yapıyorum

Eğitimi sırasında solucan hayvanını sevdiğini ve işlerini onlar üzerine kurduğunu aktaran Şen yüksek kazanç vaadinde bulunanlara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Bunları söyleyen Şen,  “Bu işi yapmamın sebebi okulumu yani biyoloji bölümünü toprak solucanları üzerine bitirmem. Hocamı çok seviyordum, onunla beraber çalışmaktan keyif aldım sonra solucanları sevdim. Ailemi ikna ederek işe başladım. Şu an solucan gübresi üreticiliğini iş olarak yapıyorum, memnunum. İnşallah ileride de akademisyen olmak istiyorum. Bu işin diğer kısmı da işi bilmekten geçiyor. Şimdi görüyorum ki, solucan gübresi üretmek isteyenlere yönelik danışmanlık ücreti almayacağını ilan edenler var. denildi.

 

Danışmanlık Hizmeti Herkesin Verebileceği Bir Şey Değil

Danışmanlık hizmeti herkesin verebileceği bir şey değil. Üreticilerin bu konulara dikkat etmeleri gerekiyor. Daha fazla ürün nasıl alabilir, daha hızlı nasıl solucan yetiştirilebilir bunların hepsi tekniklerden ibaret. Örneğin yem karma makinesi bizlerin işini çok kolaylaştırdığı gibi yüzde 100 üretim artışı sağlayan bir model" olduğunu söyledi.
İHA


 
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