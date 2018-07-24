Yunanistan Yanıyor, 77 ölü 156 yaralı

77 Kişi Öldü, 156 Kişi Yaralandı

Yangından Kaçarken Boğulanlar Oldu

Kaynak Ensonhaber

Dün Batı Attika ile Korinthos arasındaki Kineta bölgesinde öğle saatlerinde çıkan büyük orman yangını hala tam anlamıyla kontrol altına alınamadı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın; Kineta'nın Galini, Panorama ve Marula yerleşim alanlarını sardı.Bölgeyi saran alevler nedeniyle ekipler bölgeye sevk edildi ve bölgede yaşayanlar evlerini terk etmek zorunda kaldı. Daily Mail'in haberine göre; 77 kişi yaşamını yitirdi, 156 kişi de yaralandıYetkililer; yaşamını yitiren 77 kişiden 26'sının sahil kenarında bulunan villa tipi evlerini boşaltırken can verdiği belirtti. Sahilde yangından kaçan 3 kadın ve 1 çocuğun da denizde boğularak can verdiği belirlendi.