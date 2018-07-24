Yunanistan Yanıyor, 77 ölü 156 yaralı

77 Kişi Öldü, 156 Kişi YaralandıBölgeyi saran alevler nedeniyle ekipler bölgeye sevk edildi ve bölgede yaşayanlar evlerini terk etmek zorunda kaldı. Daily Mail'in haberine göre; 77 kişi yaşamını yitirdi, 156 kişi de yaralandı
Yangından Kaçarken Boğulanlar OlduYetkililer; yaşamını yitiren 77 kişiden 26'sının sahil kenarında bulunan villa tipi evlerini boşaltırken can verdiği belirtti. Sahilde yangından kaçan 3 kadın ve 1 çocuğun da denizde boğularak can verdiği belirlendi.
Kaynak Ensonhaber
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