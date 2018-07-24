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Bu haber 24 Temmuz 2018 13:11:07 Tarihinde eklenmiştir.

Bakan Müjdeyi Verdi, Alımlar Başlıyor

Üretimdeki artıştan kaynaklı ortaya çıkabilecek piyasa fiyatlarındaki düşüşün üreticilerimizi mağdur etmemesi için TMO'nun yeşil mercimek alımı yapmasına karar verdik.

Bakan Müjdeyi Verdi, Alımlar Başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, yeşil mercimek alımlarıyla ilgili olarak aşağıdaki açıklamayı yaptı:

"Ülkemiz yeşil mercimek üretiminin bu sene geçen seneye oranla % 27 artarak 38 bin ton olacağı tahmin ediliyor.

Üretimdeki artıştan kaynaklı ortaya çıkabilecek piyasa fiyatlarındaki düşüşün üreticilerimizi mağdur etmemesi için TMO'nun yeşil mercimek alımı yapmasına karar verdik.

Piyasa düzenleyici kurumumuz olan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü bu kapsamda 24 Temmuz 2018 Salı(Bugün) gününden itibaren yeşil mercimek alımına başlayacak.

2018 yılı için yeşil mercimek alım fiyatını ton başına 3.000 TL olarak belirledik. Alım fiyatına ilaveten ton başına prim, mazot, gübre ve sertifikalı tohum desteği olarak verilen toplam 790 TL ile birlikte yeşil mercimek üreticimizin eline ton başına 3.790 TL geçecek.

Üreticilerimiz, Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı olan tüm ürününü Toprak Mahsulleri Ofisi'ne satabilecekler ve ürün bedelleri 10 gün içerisinde üretici hesaplarına aktarılacak.

Yeşil mercimek üreticilerimiz dâhil bütün üreticilerimiz, her zaman Bakanlığımızın baş tacı olmuştur. Bakanlık olarak bu anlamda piyasaları yakından takip ediyor üreticimizi, tüketicimizi ve sektörümüzü mağdur edecek bir ortamın oluşmaması için gerekli tedbirleri alıyoruz ve almaya da devam edeceğiz.

TMO tarafından yapılacak olan 2018 yılı yeşil mercimek alımlarının ülkemize ve tüm yeşil mercimek üreticilerimize hayırlı olmasını dilerim."

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Ekonomi
Bakan Müjdeyi Verdi, Alımlar Başlıyor
Bakan Müjdeyi Verdi, Alımlar Başlıyor
Üretimdeki artıştan kaynaklı ortaya çıkabilecek piyasa fiyatlarındaki düşüşün üreticilerimizi mağdur etmemesi için TMO'nun yeşil mercimek alımı yapmasına karar verdik.
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