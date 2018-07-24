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Bu haber 24 Temmuz 2018 12:34:13 Tarihinde eklenmiştir.

Tatlıses’ten, Ünlü Prodüktör’e Şok!

Birçok eski şarkısının yer aldığı, "Tatlıses Klasiği" adlı albümünü izinsiz çıkaran yapımcı Erol Köse, ünlü türkücüye 98 bin TL tazminat ödemeye mahkum oldu.

Tatlıses’ten, Ünlü Prodüktör’e Şok!

İbrahim Tatlıses'in vurulmadan önce seslendirdiği ve birçok eski şarkısının yer aldığı, "Tatlıses Klasiği" adlı albümünü izinsiz çıkaran yapımcı Erol Köse, ünlü türkücüye 98 bin TL tazminat ödemeye mahkum oldu. Tatlıses, İcra Mahkemesi’ne başvurarak faiziyle birlikte Köse’ye 166 bin liralık icra başlattı.

İbrahim Tatlıses, eski şarkılarından oluşan "Tatlıses Klasikleri" adlı albümü kendisinden izin almadan piyasaya sürdüğünü ileri sürdüğü prodüktör Erol Köse'yi dava etti. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvuran İbrahim Tatlıses, kendisinden izin alınmadan eski şarkılarının yeniymiş gibi yayımlandığını iddia etti. Dilekçedeki iddialara göre "Tatlıses Klasiği" isimli albümü 10 Ocak 2014'te piyasa çıkaran Köse, albümde Tatlıses'in eski şarkıları ve fotoğraflarını da kullandı. Söz konusu albümde bazı şarkıların söz yazarlarının yanlış yazıldığı da görüldü. Albümün kapak fotoğrafında ise İbrahim Tatlıses'in 2005'te çıkardığı "Sizler İçin" adlı albümündeki kapak fotoğrafı kopyalandı. Tatlıses'in güneş gözlüklü fotoğrafı kopyalanarak davalıların izin almadan piyasaya sürdükleri "Tatlıses Klasikleri" albümünde kullanıldı.


'ŞİMDİLİK' 35 BİN TL İSTEDİ


Tatlıses dilekçede, "Erol Köse haksız kazanç temin etme peşindedir. 'Tatlıses Klasikleri' adlı davalık albüm ve içindeki fotoğraflar, müvekkilimden izin alınmadan piyasaya sürülmüştür. Dava konusu albümün piyasadan toplatılmasını, albümün satışının ve dağıtımının durdurulmasını talep ediyoruz. Şimdilik 5 bin lira maddi tazminat ile 30 bin lira manevi tazminatın davalılardan tahsiline karar verilmesini istiyoruz" dedi. Erol Köse, davanın reddine karar verilmesini talep ederek, "Albümü çıkaran Üçüncü Göz'dür. Eski albümlerden alındığı için yeni bir prodüktörlük, yapımcılık yoktur" dedi.

İCRA TAKİBİ BAŞLATTI


Mahkeme, "Tatlıses Klasiği" albümünde İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği 10 eserin izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Erol Köse'nin 98 bin TL tazminat ödemesine karar verdi. Albümde İbrahim Tatlıses'in fotoğrafının kullanılması nedeniyle de kişilik haklarının ihlal edildiğini ve haksız rekabet oluştuğunu belirten mahkeme İbrahim Tatlıses'e ayrıca 10 bin TL maddi, 10 bin TL de manevi olmak üzere 20 bin TL tazminat ödemesine karar verdi.

Tatlıses Klasiği adlı albümün ve CD'lere ilişkin her türlü reklam, promosyon, tanıtım, ilan, TV'de yayınlama, çoğaltma, dağıtım ve satışının yasaklanmasına hükmeden mahkeme kararın bir büyük gazetede de yayımlanmasına karar verdi. Karar sonrası İstanbul İcra Müdürlüğü'ne başvuran Tatlıses, alacağını yasal faiziyle birlikte 166 bin lira olduğunu belirterek, Köse hakkında icra takibi başlattı.(Sabah)
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Tatlıses’ten, Ünlü Prodüktör’e Şok!
Tatlıses’ten, Ünlü Prodüktör’e Şok!
Birçok eski şarkısının yer aldığı, "Tatlıses Klasiği" adlı albümünü izinsiz çıkaran yapımcı Erol Köse, ünlü türkücüye 98 bin TL tazminat ödemeye mahkum oldu.
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