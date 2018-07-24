Vali Erin Galericiler Sitesinde İncelemelerde Bulundu

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, oto galericilerin taşınmak için sabırsızlandığı yeni Oto Galericiler Sitesi’nde incelemelerde bulundu.Şanlıurfa Oto Galericiler Dernek Başkanı Mustafa Doğanlardan ile birlikte yeni oto galericiler sitesinde incelemelerde bulunan Vali Erin, sitedeki eksiklikleri yerinde inceledi. Dernek Başkanı Doğanlardan, sitenin yol ve benzeri bazı problemlerinin bulunduğunu ve bu eksikliklerin giderildiği takdirde galericilerin taşınmaya hazır olduklarını söyledi.Sitedeki işyerlerini inceleyen ve tespitlerde bulunan Vali Erin’in, oto galericiler sitesindeki sorunların bir an önce çözülmesi ve taşınmanın gerçekleşmesi için Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kuruluşlarla görüşeceği belirtildi.