Urfa’da, Destek Verilecek Projeler Belli Oldu!

2018 Yılı Mali Destek Programları Kapsamında Destek Almaya Hak Kazanan Projeler:

2018 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı

2018 Yılı KOBİ, Yazılım ve Tasarım Mali Destek Programı

2018 Yılı Okul Öncesi Eğitim Standartlarının Artırılması Mali Destek Programı

Karacadağ Kalkınma Ajansı (KKA), 2018 yılı Mali Destek Programları kapsamında Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki projelere 30 milyon lira hibe verecek.29 Aralık 2017 tarihinde ilan edilen ve başvuruları 26 Mart 2018 tarihinde sona eren KOBİ, Yazılım ve Tasarım Mali Destek Programı; Turizm Rotaları ve Akıllı Kentler Mali Destek Programı; Okul Öncesi Eğitim Standartlarının Artırılması Mali Destek Programı ve Sanayi Altyapısı Mali Destek Programına sunulan projelerin değerlendirme sürecini tamamladı.KKA'dan yapılan duyuruda, Mali destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerinin herhangi bir yazılı tebligat beklemeksizin 09/08/2018 (Perşembe) tarihi, saat 18.00’e kadar Ajansın internet sitesi Sözleşme Öncesi Bilgi Notları bölümünde yer alan belgeleri matbu olarak teslim etmeleri gerektiği vurgulandı.Matbu belgelerin gerçeğe aykırı veya Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi’nde (KAYS) yer alan bilgi ve belgelerden farklı olması ya da belgelerin belirtilen son teslim tarihine kadar sunulmaması durumlarında başvuru sahibi sözleşme imzalama hakkını kaybedecek.2018 Yılı Turizm Rotaları ve Akıllı Kentler Mali Destek Programı:Birbirinden bağımsız olarak desteklenmiş ve düzenlenmiş turistik alanların, bütüncül bir bakış açısı ile yeniden değerlendirilerek, belirli rotalar oluşturulması ve bu rotalar üzerinde gerekli iyileştirmelerin yapılması yanı sıra, şimdiye kadar yapılan düzenleme çalışmalarını tamamlayıcı olarak; bu rotalar üzerinde insan hareketliliğinin ve yoksul kesimler öncelikli olmak üzere, ekonomik ve sosyal faydanın sağlanması amacıyla ilan edilen 2018 Yılı Turizm Rotaları ve Akıllı Kentler Mali Destek Programı kapsamında Ajansımıza toplamda 24 proje teklifi sunulmuş, 13 proje başarılı bulundu.TRC2 Bölgesindeki mevcut ve yeni kurulacak Karma ve İhtisas OSB, SS, Girişimcilik Merkezleri ile İŞGEM ve Lojistik Merkezler/Köylerin ve Fuar Merkezlerinin altyapılarının iyileştirilmesiyle üretim ve istihdam kapasitesinin artırılması, ihtisas sanayi alanlarının oluşturulması ve uzmanlaşmanın teşvik edilmesi, AR-GE laboratuvarlarının kurulması, rekabet gücünün artırılması, kamu üniversite sanayi işbirliklerinin oluşturulması, sanayide çalışacak işgücünün yetiştirildiği mesleki eğitim olanaklarının yaratılması amacıyla çıkılan 2018 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında Ajansımıza toplamda 22 proje teklifi sunuldu. 15 proje kabul edildi.TRC2 Bölgesindeki KOBİ’lerin kalite ve ihracat odaklı olarak, özellikle yenilikçi teknolojiler temelinde gelişmelerine katkı sunulması amacıyla çıkılan 2018 Yılı KOBİ, Yazılım ve Tasarım Mali Destek Programı kapsamında Ajansımıza toplamda 97 proje teklifi sunulmuş, 33 proje uygulanmaya değer bulundu.TRC2 Bölgesinde Okul Öncesi Eğitim alanında okullaşma oranını arttırmak ve olumsuz çevresel koşullarda yaşayan dezavantajlı bölgelerdeki çocukların diğer çocuklara göre eksik yöndeki eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çıkılan 2018 Yılı Okul Öncesi Eğitim Standartlarının Artırılması Mali Destek Programı kapsamında Ajansımıza toplamda 211 proje teklifi sunulmuştur. Değerlendirme sonucu 55 proje kabul edildi.