Dedaş’tan, Akçakale Atağı

Kurulu Güç Artışı ve Aydınlatma

Dicle Elektrik, enerji kalitesi ve sürekliliğinin yanında müşteri memnuniyetini artırmak için Akçakale'de kurulu elektrik şebekesinin gücünü yüzde 100 oranında artırıyor. Suriye sınırındaki ilçede bu amaçla 2.4 milyon liralık bir yatırım ile enerji şebekesi yer altına alınıyor, yeni trafolar kuruluyor.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) tüketici hizmetleri ve hizmet kalitesi yönetmeliklerine uygun yatırımlar gerçekleştiren Dicle Elektrik Dağıtım, Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Akçakale'de 3 bin abonenin yararlanacağı alçak, orta ve yüksek gerilim yeraltı şebekesi ile aydınlatma çalışmalarına başladı. 2 milyon 400 bin liralık yatırım ile ilçedeki elektrik şebekesi yeraltına alınırken, kurulacak alçak gerilim sayaç otomasyon panoları (ASOP) ile abonelere daha kaliteli ke kesintisiz elektrik enerjisi verilecek.Yatırım kapsamında Akçakale'ye her biri 1.000 KVA gücündeki trafoyu barındıran 2 adet monoblok kabini kuruluyor. Fatih Sultan Mehmet, Atatürk, Süleyman Şah ve Fevzi Çakmak mahallelerinde 7 kilometre orta gerilim ve 13 kilometre alçak gerilim kablosu yeraltına alınıyor. Elektrik kablolarının yeraltına alınması çalışmaları ile birlikte 184 panonun montajını önemli ölçüde tamamlayan Dicle Elektrik, yatırım planı kapsamında panolar ile meskenler arasında 64 bin 500 metre de abone kablosu döşüyor. Çalışmalar tamamlandığında Akçakale'deki kurulu elektrik gücü yüzde 100 oranında artarak 2 katına çıkmış olacak.Yatırım sırasında aydınlatma çalışmaları da ihmal edilmedi. Daha aydınlık bir Akçakale için ilçede cadde ve sokaklardaki orta refüjlere 13 kilometrelik aydınlatma kablosu çekilerek 379 adet aydınlatma direğinin dikilmesine ise başlandı. Yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan aydınlatma çalışmaları kademeli olarak gerçekleştirilecek.