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Bu haber 24 Temmuz 2018 09:24:01 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa Listede Yer Edinemedi

İstanbul Sanayi Odası, Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşunu açıkladı. Listede Antep’in olması dikkat çekerken, Urfa listeye dahi giremedi.

Şanlıurfa Listede Yer Edinemedi

İstanbul Sanayi Odası'nın "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının sonuçları açıklandı. İSO 500’ün üretimden satışları son 13 yılın en yüksek büyümesi oldu ve yüzde 33,2 artışla 653 milyar TL'ye çıktı. İSO 500’ün ihracatı da ülkenin toplam ihracat artışını geçerek yüzde 17 büyüme ile 64,5 milyar dolara yükseldi. Sanayici esas faaliyet karının yarısını finansman gideri olarak ödemeye devam etti. Borçlanmada öz kaynakların payı gerilerken, kısa vadeli borçların payı ise arttı.
 

Şanlıurfa Listeye Giremedi

Yapılan araştırmalarda Gaziantep 33 firma ile listede yer alırken, Şanlıurfa’nın hiçbir kuruluşu listeye giremedi.
İSO tarafından gerçekleştirilen araştırmada, 2016 yılına göre Gaziantep’in listedeki firma sayısı artarak 32’den 33’e çıktı. Gaziantep merkezli Zeki Mensucat listeye ikinci sıradan girme başarısı gösterdi.

 
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5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
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17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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