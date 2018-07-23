Birecik TSO, Yayınlar Karalama Amaçlı Yapılmıştır Dedi

Birecik TSO’yu Karalama Amacı Taşıyor

Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saadettin Bilgin, Birecik Antep’e bağlansın söylentileri ile ilgili çıkan haberlerden sonra Birecik Ticaret ve Sanayi Odası’nın resmi internet sayfasında kısa bir açıklamada bulundu.Birecik TSO, Fatma Şahin Birecik’e gelip gittikten sonra bazı kişiler tarafından sosyal medya ve basında Birecik TSO’yu karalamak adına yapılmış yayınlar olduğunu ifade etti. Yapılan yayınlarda okların Başkan Bilgin’e yöneltilmesi amaçlı olduğunu duyuran Birecik Ticaret ve Sanayi Odası, resmi internet sayfasında “Basına ve kamuoyuna Önemle Duyrulur” başlığı adı altında şunları ifade etti;“23/07/2018 Tarihi itibariyle, Yönetim Kurulu Başkanımız Sadettin BİLGİN adına sosyal medya üzerinde dolaşan yazı tamamen asılsız ve gerçek dışıdır.Siz Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.”