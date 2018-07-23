Başkan Çiftçi, O İddialar için Ne Dedi?

Birecik Antep’e Bağlansın Denildi, Ortalık Karıştı

Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sadettin Bilgin'in Halfeti ve Birecik'in Şanlıurfa'dan ayrılıp Gaziantep'e bağlanması gerektiğini açıklaması üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi resmi twitter hesabından bir açıklama yaptı.Çiftçi açıklamasında, "Birecik ve Halfeti ilçelerimiz yıllardır Şanlıurfa’mıza bağlıdır. Şanlıurfa olarak yıllardır her iki ilçemizin de bizlere bağlı olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Şanlıurfa ile Gaziantep’in doğal sınırını Fırat Nehri çizmektedir. Fırat’ın doğusu Şanlıurfa’ya aittir ve Şanlıurfa’dan hizmet almaktadır. Halfeti ve Birecik ilçelerimiz Şanlıurfa’nın turizmdeki gözbebeğidir. Söz konusu talep şahsi bir taleptir ve Birecik ile Halfeti Şanlıurfa’mızın ilçeleri olarak kalmaya devam edecektir. Biz de diğer değerlerimizde olduğu gibi bu iki ilçemizin de turizmde yükselen değer haline gelmesi için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Kamuoyunun bilgilerine sunulur" dedi.