Şenyaşar Ailesi Urfa’yı Terk Ediyor

Üç Kişiyi Öldürdüler, Bir Kişi Dahi Gözaltına Alınmadı

Failler Tutuklanmayınca Aile Suruç’u Terk Etti

Evlerini Ve Dükkanlarını Terk Etmek Zorunda Kaldılar

14 Haziran’da Urfa’nın Suruç ilçesinde, AKP Milletvekili adayı İbrahim Halil Yıldız’ın ‘seçim gezisi’ esnafa saldırıya dönüşmüştü.Yıldız’ın yakınları ile korumalarının işyeri ve akabinde hastanedeki saldırıları neticesinde esnaf Hacı Esvet Şenyaşar, çocukları Adil ve Celal Şenyaşar hayatını kaybetmişti. AKP’li vekilin ağabeyi Mehmet Şah Yıldız da olayda yaşamını yitirmişti.Yaşanan olayın üzerinden bir ayı aşkın zaman geçmesine rağmen failler hala tutuklanmadı. Olayda babası ve kardeşlerini kaybeden, kendisi de yaralanan Fadıl Şenyaşar ise hala cezaevinde.Olayda oğulları ile eşinin gözlerinin önünde linç edilerek öldürülmesine şahitlik eden Emine Şenyaşar, Yıldız ailesinden kimse hakkında gözaltı kararının olmadığını belirtirken, “Onlar üç kişiyi öldürdü. Bir kişi dahi gözaltına alınmadı” diyerek tepkisini dile getiriyor.Kardeşi Fadıl’ın ailesi ve kendisini korumak için nefsi müdafaada bulunduğunu söyleyen Ferih Şenyaşar da “Eğer o vurmasaydı biz de ölecektik ki zaten bizden üç kişiyi öldürdüler. Karşı tarafta her hangi bir kişi tutuklanmadı” diyor.Yargı makamlarına çağrı yapan Şenyaşar, “Bu bizim en büyük acımız. Bir an önce savcının gerekeni yapmasını ve o aileden bu olaya sebebiyet verenlerin cezalarını çekmelerini istiyoruz” diye ekliyor.Öte yandan aile bu cezasızlıktan kaynaklı Suruç’taki ev ve dükkanlarını boşaltmak zorunda kaldı.Arjin Dilek Öncel ve Erdoğan Alayumat’a konuşan Emine Şenyaşar’ın konuya dair açıklaması şöyle:“Yaşanan olaydan sonra evlerimizden çıkarak başka bir yere sığındık. Şimdi mülteciler gibi bir evde 5 aile kalıyoruz. Yerimizden yurdumuzdan göçtük. Bu evdeki eşyaları konu komşu bize getirdi. Halimiz hal değil. Ağlıyorum olmuyor, Beddua ediyorum olmuyor. Rica ediyorum, tüm dünyaya bu çağrımı iletin. Şimdi ben yüzümü nereye döneyim? Nereye gideyim?”Olay günü dükkanda olan ve yaralanan Ferit Şenyaşar da, annesi ve ailesiyle birlikte taşındıkları yeni adresten Suruç’a dönmeyi düşünmediklerini söylüyor.İki dükkanlarını ve kardeşlerinin evlerini boşaltmak durumunda kaldıklarını aktaran Şenyaşar, artık faillerin tutuklanmasını beklediklerini belirtiyor:“Belki içimizdeki yangına bir damla su serpilir. Biraz olsun rahatlarız. Biz kardeşler olarak 5 ayrı evde yaşıyorduk. Evimizi, işimizi bıraktık. Şuan bir şey yapamıyoruz. Mağdur olduk, bütün aile bir evde yaşıyoruz. Psikolojimiz çöktü. Ben yaşadıklarımdan kaynaklı iç kanama geçirdim.”